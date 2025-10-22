रांची में छठ पूजा के चलते ट्रैफिक डायवर्ट, गाड़ियों की आवाजाही बंद; जानिए नए रास्ते और तारीख

Hindustan Hindi News
Traffic diverted in Ranchi for Chhath Puja; new routes and dates available
संक्षेप: रांची ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को छठ पूजा से पहले शहर में रूट डायवर्जन और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक की घोषणा की। ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा या अनियंत्रित स्थिति का सामना न करना पड़े।

Wed, 22 Oct 2025 02:53 PMRatan Gupta रांची, पीटीआई
रांची ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को छठ पूजा से पहले शहर में रूट डायवर्जन और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक की घोषणा की। ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा या अनियंत्रित स्थिति का सामना न करना पड़े। अधिकारियों के मुताबिक, 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर को त्योहार खत्म होने तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को सुबह 2 बजे से 10 बजे तक रोक रहेगी, इस दौरान भारी गाड़ियों को रिंग रोड से भेजा जाएगा। अधिकारियों ने आगे बताया, आम तौर पर शहर में नो-एंट्री नियम लागू रहेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक छोटी मालगाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। उस दिन दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे के बीच, कांके के चांदनी चौक से राम मंदिर तक ऑटोरिक्शा और इलेक्ट्रिक रिक्शा की आवाजाही पर रोक रहेगी।

इसके अलावा, फिरायालाल से चडरी तालाब की तरफ और जेल चौक से फिरायालाल की तरफ गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए कम से कम 13 पार्किंग स्पॉट तय किए गए हैं, जिनमें नागाबाबा खटाल, सब्जी मंडी पार्किंग, CMPDI, गांधीनगर, रॉक गार्डन, शालीमार बाजार और शहीद मैदान शामिल हैं।

आपको बताते चलें कि छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित भारतीय उपवास और आस्था का महान पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में कठोर नियम, व्रत, शुद्धता और आस्था का पालन किया जाता है। व्रती बिना जल के निर्जला उपवास रखकर शाम और सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देती हैं।

