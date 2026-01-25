26 जनवरी को लेकर रांची पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, रहेगी नो एंट्री; चालू रूट की लिस्ट

संक्षेप: रांची में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को मोरहाबादी मैदान में भव्य तरीके से झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। मोरहाबादी मैदान में होने जा रहे कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडा फहराएंगे। इस दौरान कई रास्तों पर आवाजाही बंद रहेगी।

Jan 25, 2026 07:17 am IST

रांची में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को मोरहाबादी मैदान में भव्य तरीके से झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। मोरहाबादी मैदान में होने जा रहे कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडा फहराएंगे। आयोजन में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर ली है। सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए यातायात रूट में बदलाव कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर सोमवार सुबह छह से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। वहीं, जो वाहन शहर में इंट्री करेंगे, उनका भी मार्ग निर्धारित कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसके अलावा मोरहाबादी मैदान में समारोह में शामिल होने वाले वीवीआईपी समेत अन्य लोगों के वाहनों की पार्किंग का स्थल भी प्रशासन ने निर्धारित कर दिया है।

ऐसे पहुंचेंगे वीवीआईपी के वाहन समारोह स्थल ● राज्यपाल का कारकेड एटीआई मोड़ से सिदो-कान्हू पार्क मोड़, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि मोड़, राजकीय गेस्ट हाउस से बायें होकर वीवीआईपी प्रवेश द्वार से मंच तक आएगा।

● हाईकोर्ट से न्यायाधीश का वाहन एटीआई मोड़ से सिदो-कान्हू पार्क मोड़, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि मोड़, राजकीय गेस्ट हाउस से बायें मोड़कर वीवीआईपी प्रवेश द्वार तक आएगा।

● हाईकोर्ट से न्यायाधीश का वाहन एटीआई मोड़ से सिदो-कान्हू पार्क मोड़, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि मोड़, राजकीय गेस्ट हाउस से बायें मोड़कर वीवीआईपी प्रवेश द्वार तक आएगा।

● केंद्र और राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गाड़ियां हॉटलिप्स चौक, एटीआई मोड़, रणधीर वर्मा चौक, उपायुक्त आवाज होते हुए कार्यक्रम स्थल तक जा सकेंगे।

इन ड्रॉप गेट का रखें ध्यान

● डीसी आवास से मोरहाबादी मैदान के पास, मोरहाबादी सब्जी बाजार मोड़ के समीप

● स्टेट गेस्ट हाउस मोड़, आर्मी मैदान के पास, सिदो-कान्हू पार्क मोड़, हॉकी स्टेडियम के पास

● रजिस्ट्री ऑफिस के सामने मोरहाबादी मैदान मार्ग में

● बिजली ऑफिस के पास ट्रांसफार्मर मोड़ के समीप

बड़े वाहन से शहर में आने वाले ध्यान दें ● कांके से रांची आने वाले वाहनों को बोड़ेया तक आने दिया जाएगा

● चाईपासा-खूंटी से आने वाली गाड़ियां बिरसा चौक तक आ सकेंगी

● गुमला-चाईबासा से आ रहे वाहन कटहल मोड़ तक ही इंट्री करेंगे

● जमशेदपुर से आने वाली गाड़ियां सदाबाहर चौक तक आ सकेंगी

● कांके होकर पतरातू से आने वाले वाहन लॉ यूनिवर्सिटी तक आएंगे

● बूटी मोड़ से कोकर जाने वाले वाहनों को बूटी मोड़ तक प्रवेश मिलेगा

● तिलता चौक से पिस्का मोड़ आ रहे वाहन पंडरा बाजार तक आ सकेंगे

यहां पर होगी पार्किंग की व्यवस्था

● राज्यपाल और वीवीआईपी के वाहनों की पार्किंग मुख्य मंच के पीछे होगी

● अफसरों के वाहन मंच के पश्चिम नीलांबर-पितांबर पार्क के बगल में लगेंगे

● नारंगी पासयुक्त वाहनों की पार्किंग के लिए मुख्य मंच से पश्चिम में व्यवस्था

● हरा पासयुक्त वाहनों की पार्किंग बापू वाटिका के सामने बने पार्किंग स्थल में होगी