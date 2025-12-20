टाउन प्लानर से पास नक्शा ही मान्य, इंजीनियरों का नहीं; झारखंड हाई कोर्ट

संक्षेप: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में टाउन प्लानर की नियुक्ति और कामकाज पर सख्त रवैया अपनाते हुए प्रतिनियुक्ति पर आए दो इंजीनियरों के टाउन प्लानर का काम करने पर रोक लगा दी।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में टाउन प्लानर की नियुक्ति और कामकाज पर सख्त रवैया अपनाते हुए प्रतिनियुक्ति पर आए दो इंजीनियरों के टाउन प्लानर का काम करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निगम को नियमित रूप से नियुक्त असिस्टेंट टाउन प्लानरों को ही नक्शा स्वीकृति की जिम्मेवारी देने को कहा है।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट ने एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि बिना निर्धारित योग्यता व अनुभव वाले अभियंताओं से टाउन प्लानर का काम कराना न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि अबतक स्वीकृत भवन के नक्शों की वैधता पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों से आए दो इंजीनियरों को टाउन प्लानर की तरह नक्शा पास करने का जिम्मा दिया गया है, जबकि वे भर्ती नियमों के मुताबिक जरूरी योग्यता और अनुभव नहीं रखते हैं। जबकि सरकार ने नियमों के तहत योग्य असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्त किए हैं, पर रांची नगर निगम में उनसे टाउन प्लानर का वास्तविक काम नहीं लिया जा रहा था।

मंत्री स्तर तक दखल पर कोर्ट की सख्ती : नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने कोर्ट को बताया कि असिस्टेंट टाउन प्लानरों को स्वतंत्र रूप से काम की अनुमति के लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी ली जा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा, जब विधानसभा ने कानून बना दिया और राज्यपाल ने उसे मंजूरी दे दी, तो किसी मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री या राज्यपाल को भी उसके क्रियान्वयन में बाधा डालने का हक नहीं है। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार की यह दखल 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी निकायों की स्वायत्तता के विपरीत है।

कोर्ट ने कहा कि अपात्र इंजीनियरों के नक्शा पास किए जाने से भविष्य में उन भवन की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं और इसका सीधा नुकसान उन लोगों को होगा, जिन्होंने कर्ज लेकर मकान या इमारत बनाई है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि रांची नगर निगम में टाउन प्लानिंग से जुड़े तकनीकी काम और नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया में अब केवल नियमों के तहत नियुक्त असिस्टेंट टाउन प्लानरों को ही जिम्मेदारी दी जाए, ताकि कानूनी अनिश्चितता से बचा जा सके। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित की है।

क्या है मामला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के प्रशासक ने हाईकोर्ट के समक्ष आश्वासन दिया था कि टाउन प्लानर और लीगल सेक्शन की सेवाएं लेने का आदेश एक-दो दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इसके बाद अवमानना याचिका दायर हुई और कोर्ट ने पाया कि प्रशासक की ओर से दिए आश्वासन को लागू करने में स्वयं शहरी विकास विभाग और उसके प्रधान सचिव बाधा बन रहे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था।

निगम द्वारा पेश फ्लो चार्ट पर भी नाराजगी सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से पेश एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि दो मंजिल तक की इमारतों के नक्शा पास करने की शक्ति टाउन प्लानर को दी गई है, जबकि उससे ऊपर की मंजिलों के लिए नगर आयुक्त को अधिकार है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 की धारा 427 और 429 के तहत नक्शा स्वीकृति की वैधानिक शक्ति नगर आयुक्त/प्राधिकारी को दी गई है, इसलिए किसी आंतरिक फ्लो चार्ट या विभागीय व्यवस्था के जरिए टाउन प्लानर को यह शक्ति देना कानून और संविधान के साथ धोखा है।