'...तो मेरे पापा की हत्या किसने की', नीरज सिंह हत्याकांड में 10 आरोपियों के बरी होने पर बेटे का सवाल
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में पूर्व विधायक संजीव सिंह और दस अन्य आरोपी को कोर्ट ने आरोपों से बरी करते हुए छोड़ दिया। नीरज सिंह के साथ मारे गए अशोक यादव के परिजन कोर्ट के इस फैसले से निराश हैं। अशोक यादव के पुत्र शुभम ने कहा कि अगर सभी आरोपी निर्दोष हैं तो मेरे पापा की हत्या किसने की है, इसका जवाब कौन देगा।
कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए अशोक यादव के पुत्र शुभम ने कहा कि उनके पास सत्ता और पैसा है। हमलोग दो बड़े लोगों की लड़ाई में पिस गए। अब सभी उम्मीद भी खत्म हो गई है। शुभम ने कहा कि हमलोग आठ साल से घूंट-घूंटकर जी रहे हैं। इस शहर ने हमलोगों को जीवन भर दर्द दे दिया है। यहां रहने का भी मन नहीं करता है। यह शहर काटने को दौड़ता है। पिछले आठ वर्षों से हम दो भाइयों ने मिलकर अपनी मां को कैसे संभाला है, हम ही जानते हैं। कोर्ट के फैसले की जानकारी हमलोगों ने मां को नहीं दी है। अगर वह सुनेंगी तो उन्हें भी झटका लगेगा। शुभम ने कहा कि बहन की शादी करनी है। सभी ने साथ छोड़ दिया। बस एक आखिरी उम्मीद है कि नीरज सिंह के परिजन इस लड़ाई को जारी रखेंगे और मेरे पापा को न्याय मिलेगा।
कोर्ट से मुझे नहीं मिला इंसाफ : मीना देवी
संजीव सिंह समेत 10 आरोपियों के बरी होने पर नीरज सिंह के वाहन चालक चंद्रप्रकाश महतो उर्फ घल्टू की पत्नी मीना देवी ने कहा कि कोर्ट से मुझे आज इंसाफ नहीं मिला है। जिन लोगों ने चार लोगों की हत्या की है और हमारे घर को बर्बाद किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। इस पर न्यायालय को पुनर्विचार करना चाहिए। मीना देवी ने नम आंखों से कहा कि मेरे दो लड़के और एक अविवाहित ननद ससुर के साथ रहते हैं। पति के चले जाने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमलोग किसी तरह परिवार का गुजर-बसर करते हैं। मेरे जीवन का काला दिन 21 मार्च 2017 था, उस दिन शाम लगभग 7:30 बजे धनबाद में मेरे पति घल्टू समेत चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।