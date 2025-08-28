'...तो मेरे पापा की हत्या किसने की', नीरज सिंह हत्याकांड में 10 आरोपियों के बरी होने पर बेटे का सवाल

झारखंड में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में पूर्व विधायक संजीव सिंह और दस अन्य आरोपी को कोर्ट ने आरोपों से बरी करते हुए छोड़ दिया। नीरज सिंह के साथ मारे गए अशोक यादव के परिजन कोर्ट के इस फैसले से निराश हैं।

धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में पूर्व विधायक संजीव सिंह और दस अन्य आरोपी को कोर्ट ने आरोपों से बरी करते हुए छोड़ दिया। नीरज सिंह के साथ मारे गए अशोक यादव के परिजन कोर्ट के इस फैसले से निराश हैं। अशोक यादव के पुत्र शुभम ने कहा कि अगर सभी आरोपी निर्दोष हैं तो मेरे पापा की हत्या किसने की है, इसका जवाब कौन देगा।

कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए अशोक यादव के पुत्र शुभम ने कहा कि उनके पास सत्ता और पैसा है। हमलोग दो बड़े लोगों की लड़ाई में पिस गए। अब सभी उम्मीद भी खत्म हो गई है। शुभम ने कहा कि हमलोग आठ साल से घूंट-घूंटकर जी रहे हैं। इस शहर ने हमलोगों को जीवन भर दर्द दे दिया है। यहां रहने का भी मन नहीं करता है। यह शहर काटने को दौड़ता है। पिछले आठ वर्षों से हम दो भाइयों ने मिलकर अपनी मां को कैसे संभाला है, हम ही जानते हैं। कोर्ट के फैसले की जानकारी हमलोगों ने मां को नहीं दी है। अगर वह सुनेंगी तो उन्हें भी झटका लगेगा। शुभम ने कहा कि बहन की शादी करनी है। सभी ने साथ छोड़ दिया। बस एक आखिरी उम्मीद है कि नीरज सिंह के परिजन इस लड़ाई को जारी रखेंगे और मेरे पापा को न्याय मिलेगा।