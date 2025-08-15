दिशोम गुरु के श्राद्ध कर्म में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 10 आईपीएस तैनात

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की तैयारियां चल रही हैं। ये कार्यक्रम शिबू सोरेन के पैतृक गांव में किया जा रहा है, जिसमें कई वीवीआईपी लोग शामिल होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। उनके पैतृक गांव नेमरा में यह आयोजन पारंपरिक रीति-रिवाजों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किया जा रहा है। गुरुजी के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर गांव में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है।

आने वालों के लिए खास इंतजाम 1. परिवहन सुविधा: तीन बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यहां से आयोजन स्थल तक लोगों को लाने-ले जाने के लिए 300 से ज्यादा ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है।

2. खान-पान की व्यवस्था: भोजन के लिए 3 विशाल पंडाल लगाए गए हैं, जहां एक साथ बड़ी संख्या में लोग बैठ कर भोजन कर सकेंगे। यहां स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ प्रसाद भी परोसा जाएगा।

3. आराम और स्वच्छता : पैदल आने वाले लोगों के लिए रास्ते छायादार और स्थल बनाए गए हैं। हर पार्किंग स्थल के पास बायो-टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है।

4. सुरक्षा का अभूतपूर्व बंदोबस्त: गुरुजी के श्राद्ध कर्म में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।