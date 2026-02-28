Hindustan Hindi News
मंत्री जी! सावधान रहिए पहले भी कई जा चुके हैं जेल, टाइगर जयराम महतो ने किसे चेताया

Feb 28, 2026 07:12 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव पर विधायक टाइगर जयराम महतो ने विचार रखे। इस दौरान जयराम महतो ने मंत्री को चेतावनी देते हुए एक सलाह भी दी है।

झारखंड मेग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव पर विधायक टाइगर जयराम महतो ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक खर्च 2,946 रुपए है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5,393 रुपए। यह लगभग दोगुना फर्क है। ऐसे में गांव और शहर के बीच की खाई को पाटना होगा। बिचौलियों पर अंकुश लगाना होगा। इस दौरान जयराम महतो ने मंत्री को सलाह देते हुए चेतावनी भी दी है।

टाइगर जयराम महतो ने क्या दी सलाह

जयराम महतो ने मंत्री को सलाह दी कि सावधान रहिए, इस विभाग के कई मंत्री जेल जा चुके हैं। जयराम महतो ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण में जनता का फीडबैक लिया जाए। अगर जनता द्वारा इसे नकार दिया गया तो संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह शिलापट्ट पर क्यूआर कोड भी लगाया जाए।

रामजी को बेचकर सत्ता में आए

सुरेश बैठा ने कहा कि विपक्ष के लोग रामजी को बेचकर सत्ता में आए हैं। मनरेगा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए था। पेसा कानून में जो खामियां हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास होना चाहिए। अबुआ आवास का नाम दिशोम गुरु अबुआ आवास किया जाए।

मनरेगा में सीमित क्षेत्र में होता था काम

अमित यादव ने कहा कि पहले मनरेगा में सीमित क्षेत्र में काम होता था, कार्य की गुणवत्ता नहीं थी। इसलिए जी राम जी योजना लाई गई। उन्होंने अबुआ आवास की किस्त जारी करने की मांग की। पिछले दो साल से आंबेडकर आवास का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। मुखिया और जिला परिषद को फंड नहीं मिल रहा है। पुराने के साथ नए काम पर भी सरकार का ध्यान हो। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में पैसा लेने के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है।

Jharkhand News
