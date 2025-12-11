'नहीं चाहिए 4 करोड़ का घर, छात्रों में बांट दें पूरे पैसे', JMM सरकार पर क्यों भड़के टाइगर जयराम महतो

संक्षेप: झारखंड में छात्रों की छात्रवृत्ति में हो रही देरी को लेकर जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने जेएमएम सरकार को निशाने पर लिया है। महतो ने अपने सरकारी आवास को नीलाम करने की पेशकश कर दी है।

झारखंड में छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर जेएलकेएम विधायक टाइगर जयराम महतो ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास मंईयां सम्मान योजना को देने के लिए पैसे हैं तो शिक्षा के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जा रही है? इस दौरान जयराम महतो ने कहा कि उनको मिलने वाले घर को नीलाम कर दिया जाए और जो पैसे मिले उससे छात्रों को छात्रवृत्ति बांट दी जाए।

टाइगर जयराम महतो ने कहा कि उनके मिलने वाले आवास को अगर नीलाम करना चाहें तो कर दें, लेकिन एक शर्त यही हेगी कि नीलामी से जो पैसा मिलेगा वो छात्रों में बांटा जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार द्रवा छात्रों को छात्रवृत्ति अब तक ना दिए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि सरकार को सभी कामों के लिए पैसा मिल जा रहा है, लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए फंड क्यों नहीं मिल पा रहा है।

दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि छात्रों की छात्रवृत्ति इसलिए रुकी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड को अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। मंत्री के इस बयान पर जयराम महतो ने जवाब दिया। जयराम महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के पास मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों के देने के लिए पैसे हैं, तो छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए क्यों नहीं हैं।