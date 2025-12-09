झारखंड में सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत, कहीं ट्रैक्टर पलटा, तो कहीं तेज रफ्तार टैंकर ने ठोंका

संक्षेप: झारखंड में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों घटनाएं सोमवार देर रात हुईं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

झारखंड में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों घटनाएं सोमवार देर रात हुईं। पहला हादसा हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में बेरना बड़ा चौक के पास हुआ, जहां सड़क किनारे पैदल जा रहे दो युवकों को तेज रफ्तार गैस टैंकर ने कुचल दिया। मृतकों की पहचान विजय कुमार और अंकित सोनी (दोनों 22 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों शुजीझापा गांव के रहने वाले थे और रात में घर के लिए कुछ सामान खरीदने निकले थे।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्ट-मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है।