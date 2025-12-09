Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Three youths died in road accidents in Jharkhand
झारखंड में सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत, कहीं ट्रैक्टर पलटा, तो कहीं तेज रफ्तार टैंकर ने ठोंका

झारखंड में सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत, कहीं ट्रैक्टर पलटा, तो कहीं तेज रफ्तार टैंकर ने ठोंका

संक्षेप:

झारखंड में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों घटनाएं सोमवार देर रात हुईं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Dec 09, 2025 10:08 pm ISTRatan Gupta रांची, पीटीआई
share

झारखंड में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों घटनाएं सोमवार देर रात हुईं। पहला हादसा हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में बेरना बड़ा चौक के पास हुआ, जहां सड़क किनारे पैदल जा रहे दो युवकों को तेज रफ्तार गैस टैंकर ने कुचल दिया। मृतकों की पहचान विजय कुमार और अंकित सोनी (दोनों 22 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों शुजीझापा गांव के रहने वाले थे और रात में घर के लिए कुछ सामान खरीदने निकले थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्ट-मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है।

इसी रात दूसरा हादसा गढ़वा जिले के बानो गांव में हुआ, जहां एक ट्रैक्टर पलटने से 20 वर्षीय सजीत कुमार की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सजीत कार्के गांव का निवासी था और वह ट्रैक्टर पर अवैध रूप से रेत ढो रहा था। ट्रैक्टर असंतुलित होने पर पलट गया और वह उसके नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गढ़वा थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अवैध खनन व परिवहन पर कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों ही घटनाओं ने इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।