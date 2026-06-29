बच्चा चुराने के शक में तीन महिलाओं की बेरहमी से पीटाई, रामगढ़ में तनाव का माहौल
तीनों महिलाएं काठीकुंड से लेटो रिश्तेदारी में आई थीं और फिर दोपहर में बच्चों के साथ नदी में स्नान करने गई थीं। खराब मौसम के कारण जल्दबाजी में घर लौटते वक्त बच्चों के रोने की आवाज सुन ग्रामीणों को शक हुआ। बिना सच्चाई जाने भीड़ ने कर दिया हमला। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई।
रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नौखेता पंचायत के बिंधासारे गांव में शनिवार देर शाम अफवाह के चलते एक बड़ी घटना घटी। यहां बच्चा चोरी के संदेह में स्थानीय लोगों ने आदिम जनजाति (पहाड़िया) समुदाय की तीन महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस अमानवीय घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि अन्य दो को भी गहरी चोटें आई हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, काठीकुंड थाना क्षेत्र की रहने वाली ये तीनों पहाड़िया महिलाएं बरमसिया पंचायत के लेटो गांव में अपने किसी रिश्तेदार के यहां आई हुई थीं। शनिवार दोपहर को तीनों महिलाएं अपने-अपने बच्चों को साथ लेकर नदी में स्नान करने गई थीं। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया, जिससे बचने के लिए वे अपने बच्चों को लेकर जल्दबाजी में वापस लेटो गांव की ओर लौटने लगीं। जल्दी-जल्दी चलने के कारण बच्चे रोने लगे।
ग्रामीणों ने बिना जांच किए बोल दिया हमला
बच्चों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को शक हुआ कि ये महिलाएं बच्चों को चुराकर भाग रही हैं। इसके बाद भीड़ ने बिना कोई पूछताछ किए या सच्चाई जाने, तीनों महिलाओं को घेर लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उग्र भीड़ से महिलाओं को सुरक्षित निकाला।
पुलिस ने तत्काल प्रभाव से तीनों घायल महिलाओं को रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तीनों को बेहतर इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीजेएमसीएच) रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद से बिंधासारे गांव और आसपास के क्षेत्रों में तनाव व्याप्त है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस इलाके पर नजर बनाए हुए है और मामले की छानबीन कर रही है।
गर्भवती भाभी और भतीजी को काट डाला
वहीं पश्चिम सिंहभूम के मंझारी में शराब के नशे में धुत्त बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्भवती पत्नी और भतीजी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना शनिवार शाम थाना क्षेत्र के बड़ा तोरलो गांव की है। उस समय छोटा भाई खेत में काम कर रहा था।
मृतकों में नानिका बिरूवा (30 वर्ष) और उसकी बेटी शर्मिला बिरूवा (8 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस ने हत्यारोपी बड़े भाई रमाय बिरूवा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शनिवार शाम डोकल सिंह बिरूवा का बड़ा भाई रमाय बिरूवा हर दिन की तरह शराब के नशे में घर पहुंचा। घर पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी। डोकल की पत्नी नानिका बिरूवा ने विरोध किया तो उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वहीं, पास में खड़ी उसकी आठ वर्षीय बेटी शर्मिला बिरूवा को भी मार डाला।
घटना के समय खेत में था छोटा भाई
घटना के समय छोटा भाई डोकल सिंह बिरूवा खेत में काम कर रहा था। उसे गांव के बच्चों द्वारा हत्या की जानकारी मिलने पर भागे-भागे घर पहुंचा। घर में पत्नी व बेटी लहूलुहान मृत पड़े थे। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद करने के साथ पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा भेज दिया।
आरोपी हर दिन शराब के नशे में करता था झगड़ा
भाई डोकल सिंह बिरूवा ने बताया कि उसका बड़ा भाई रमाय हर दिन शराब पीकर घर आता है और परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ झगड़ा करता रहता है। शनिवार को भी वह नशे की हालत में घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मेरी पत्नी और बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी गर्भवती थी। पुलिस ने रमाय को गिरफ्तार कर लिया है।
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