झारखंड में जादू-टोना के शक में पति-पत्नी और बेटे को काट डाला, भीड़ ने आरोपी के घर की तोड़फोड़
झारखंड के गोड्डा में डायन-बिसाही के शक पर पति-पत्नी और एक 13 साल के पुत्र की टंगी से कटकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।
झारखंड के गोड्डा में डायन-बिसाही के शक पर पति-पत्नी और एक 13 साल के पुत्र की टंगी से कटकर हत्या कर दी गई। ट्रिपल मर्डर से गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पहुंचकर तोड़फोड़ भी की। पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। घटना की सूचना स्थानीय चौकीदार को मिली थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया।
ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में फैली सनसनी
यह मामला देवडांड थाना क्षेत्र के बिशन टोला डंगा का है। ट्रिपल मर्डर से ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय दरबारी मुर्मू, उनकी 45 वर्षीय पत्नी मक्कू बास्की और 12 वर्षीय बेटे जीतनारायण मुर्मू के तौर पर हुई है। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है।
गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़
इधर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की। लोगों का कहना है कि यह निर्मम हत्या नशे में आकर की गई हैं। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात की गई है।
डायन-बिसाही के शक में हत्या की आशंका
सूचना मिलते ही गोड्डा के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, देवदांड थाना प्रभारी अमित मार्की और पौड़याहाट थाना प्रभारी महावीर पंडित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि अब तक की जांच में ये मामला डायन-बिसाही से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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