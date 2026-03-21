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कैशबैक का लालच देकर ठगी, झारखंड में झाड़ियों में छिपकर ठगी कर रहे तीन साइबर अपराधी अरेस्ट

Mar 21, 2026 03:31 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, देवघर
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झारखंड के देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। एसपी सौरभ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां तीन साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

कैशबैक का लालच देकर ठगी, झारखंड में झाड़ियों में छिपकर ठगी कर रहे तीन साइबर अपराधी अरेस्ट

झारखंड के देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। एसपी सौरभ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां तीन साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी साइबर आरोपी एक जंगल में छिपकर आमलोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। साइबर डीएसपी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में गुरुवार को कार्रवाई की गई।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनारायठाढ़ी थाना अंतर्गत तिलौना ग्राम के जंगल क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग फर्जी बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर प्रतिनिधि और सरकारी पदाधिकारी बनकर लोगों को कॉल कर रहे हैं और झांसे में लेकर ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्काल छापेमारी की योजना बनाई गई। वरीय अधिकारियों के आदेश पर पुलिस टीम ने तिलौना गांव के जंगल-झाड़ियों में घेराबंदी कर छापेमारी की। तीन साइबर अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

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कैसे करते थे ठगी

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से चार मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड और 5,300 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को फर्जी लिंक भेजकर ठगी करना प्रमुख तरीका था। इसके अलावा खुद को धनी फाइनेंस का अधिकारी बताकर लोन दिलाने का झांसा देते थे। आरोपी फर्जी फोन-पे और पेटीएम कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का लालच देते थे। इसके लिए लोगों से गिफ्ट कार्ड बनवाकर खुद रिडीम कर लेते थे। वहीं, कुछ मामलों में एयरटेल परमेंट बैंक अधिकारी बनकर लोगों के कार्ड बंद कराने और फिर चालू कराने के नाम पर ठगी करते थे।

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गिरफ्तार अभियुक्तों में सोनारायठाढ़ी थाना के पिपरासोल गांव निवासी 21 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव, पिता- धर्मेंद्र यादव, महापुर गांव निवासी 18 वर्षीय कलाम अंसारी, पिता- रुस्तम मियां, पत्थरड्डा ओपी के सिमरातरी गांव निवासी 29 वर्षीय धनंजय दास, पिता- मुकुन दास शामिल है। छापेमारी टीम में इंसपेक्टर नागेंद्र प्रसाद सिन्हा, एसआई अजय कुमार समेत सोनारायठाढ़ी थाना प्रभारी रोहित दांगी व टीम शामिल थी। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर नेटवर्क के सदस्यों की जानकारी जुटाने में लगी है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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