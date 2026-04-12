झारखंड में 16 साल की लड़की को पीट-पीटकर मार डाला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज
झारखंड में 16 साल की एक लड़की को पीट-पीटकर मार डालने का मामला सामने आया है। रांची जिले में हुई इस घटना के संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले बताया गया कि बाथरूम में गिरने के कारण उसकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीट-पीटकर मारने की बात सामने आई।
झारखंड में 16 साल की एक लड़की को पीट-पीटकर मार डालने का मामला सामने आया है। रांची जिले में हुई इस घटना के संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले बताया गया कि बाथरूम में गिरने के कारण उसकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीट-पीटकर मारने की बात सामने आई।
पुलिस ने रविवार को बताया कि झारखंड के रांची जिले में कथित तौर पर 16 साल की एक लड़की को पीट-पीटकर मार डालने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शनिवार को कांके पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अधिकारी के घर पर हुई।
पुलिस ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब आरोपी अधिकारी अपने भाई के साथ लड़की का शव उसके परिवार को सौंपने के लिए बुरमू ब्लॉक गए। डीएसपी (ग्रामीण) अमर कुमार पांडे ने कहा कि हमने उस अधिकारी, उसके भाई और उनकी चारपहिया गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि लड़की की मौत में भाई-बहन की भूमिका संदिग्ध है। वहीं ड्राइवर की भूमिका नगण्य प्रतीत होती है।
बुरमू थाने में जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पीड़िता के शव को रांची ले जाया गया। इसके बाद शव को रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएसपी ने बताया कि लड़की के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। इससे यह संकेत मिलता है कि पीट-पीटकर उसकी हत्या की गई थी।
यह लड़की पिछले चार सालों से कांके इलाके में एक अधिकारी के घर में घरेलू सहायिका के तौर पर रह रही थी। पूछताछ करने पर आरोपी अधिकारी ने पुलिस को बताया कि बाथरूम में गिरने के कारण लड़की की मौत हो गई थी। इस संबंध में पीड़िता के परिवार वालों के बयानों के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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