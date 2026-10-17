यह UP नहीं, झारखंड, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए; गरबा पंडाल के किस वीडियो पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी
इसके साथ ही अंसारी ने इस मामले में सीएम सोरेन से भी दखल देने का अनुराध करते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह है कि इस मामले का संज्ञान लें और राज्य में कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द सुनिश्चित करें।'
झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी जमशेदपुर के गरबा पंडाल में 15 अक्तूबर को हुई एक घटना का वीडियो देख भड़क गए हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि यह उत्तर प्रदेश नहीं झारखंड है और यहां पर खुलेआम दादागिरी करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जिले के एसपी, डीसी और झारखंड पुलिस को 24 घंटे में कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है, साथ ही सीएम से भी दखल देने का अनुरोध किया। दरअसल अंसारी का यह गुस्सा उस वीडियो को लेकर फूटा है, जिसमें शहर के एक गरबा पंडाल में हिंदू संगठन के कुछ युवा, वहां पहुंचे मुस्लिम युवकों को गरबा पंडाल से दूर रहने की हिदायत देते नजर आ रहे हैं।
इसी वीडियो को शेयर करते हुए इरफान अंसारी ने लिखा, ‘एसपी जमशेदपुर एवं झारखंड पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। झारखंड में इस तरह की खुलेआम दादागिरी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए।’
'यह उत्तर प्रदेश नहीं, झारखंड है'
इसके आगे अंसारी ने झारखंड को आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की धरती बताते हुए लिखा, 'यह उत्तर प्रदेश नहीं, झारखंड है। यहां लोग ईद भी मनाएंगे और दिवाली भी। हमारा झारखंड आपसी भाईचारे, प्रेम और गंगा-जमुनी तहजीब की धरती है। कोई भी असामाजिक तत्व नफरत फैलाकर हमारे भाईचारे को कमजोर करेगा तो उसे शक्ति से निपटा जाएगा।'
'ऐसे तत्वों से हमारा खून खौलता है'
आगे उन्होंने कट्टरपंथी लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए लिखा कि ‘ऐसे असामाजिक तत्वों के कारण हमारा खून खौलता है। जमशेदपुर के एसपी, डीसी और झारखंड के डीजीपी 24 घंटे के अंदर मामले पर कठोर कार्रवाई करें। दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजें।’
सीएम सोरेन से संज्ञान लेने का अनुरोध किया
इसके साथ ही अंसारी ने इस मामले में सीएम सोरेन से भी दखल देने का अनुराध करते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह है कि इस मामले का संज्ञान लें और राज्य में कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द सुनिश्चित करें।'
गरबा पंडाल में आए मुस्लिमों को हिदायत देते दिखे हिंदूवादी कार्यकर्ता
अंसारी ने जो वीडियो शेयर किया वह 15 अक्टूबर को जमशेदपुर में आयोजित डांडिया नाइट का बताया जा रहा है और इसमें हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे चार से पांच मुस्लिम युवाओं से नाम पूछते और उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पाया कि एक मुस्लिम लड़का वहां हिंदू लड़की के साथ पहुंचा था, और शुरू में उन्होंने अपनी पहचान भी गलत बताई थी। जिसके बाद वो युवक उस लड़की के माता-पिता को फोन लगाकर उनसे भी बात करते हैं और उन्हें बेटी के लव जिहाद का शिकार बनने को लेकर अलर्ट करते हैं।
मुस्लिम युवक के साथ पहुंची हिंदू युवती को समझाते दिखे
वायरल वीडियो में हिंदू संगठन का एक कार्यकर्ता मुस्लिम युवक के साथ गरबा नाइट में पहुंची युवती को समझाते हुए कहता है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही यहां आए हैं। मैं इसलिए आया हूं कि कोई आपको बहला-फुसलाकर लव जिहाद का शिकार ना बनाए और ये कैसी दोस्ती है जो आप गैर मजहब वालों से कर रही हैं।'
‘ये वंदेमातरम नहीं बोलते, लेकिन दुर्गा मां के कार्यक्रम में आ रहे’
आगे उस युवक ने कहा, 'यह दुर्गा माता का कार्यक्रम है और माता के पर्व के उपलक्ष्य में डांडिया होता है, और इस डांडिया में आप किसी गैर धर्म वालों को लेकर आई हैं। ऐसे धर्म वालों को लेकर आई हैं जो वंदेमातरम नहीं बोलता और कहता है कि वंदेमातरम बोलना मेरे धर्म में हराम है, लेकिन दुर्गा मां के कार्यक्रम में आ सकता है। क्यों आ सकता है, इनकी मानसिकता नहीं समझ रही हैं आप।'
झारखंड भाजपा उपाध्यक्ष ने दी अंसारी को चेतावनी
उधर इरफान अंसारी की इस पोस्ट के बाद झारखंड भाजपा के उपाध्यक्ष और विधायक भानुप्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, 'खबरदार इरफान अंसारी, अगर जमशेदपुर डांडिया घटना को लेकर किसी आयोजक के ऊपर कोई झूठी आपने करवाई या दबाव देकर करवाने का प्रयास किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमलोगों को सॉफ्ट टारगेट मत समझो …'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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