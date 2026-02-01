ये भारत का सबसे खराब बजट..., 5 मुद्दों का अभाव; क्या बोली झारखंड की JMM सरकार

संक्षेप: JMM ने अपने एक्स हेंडल पर 5 बातों का जिक्र करते हुए कहा- इस बजट में इनका अभाव है। हालांकि BJP की राज्य यूनिट ने इसे 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया है।

झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन वाली JMM सरकार ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसमें राज्य को नजरअंदाज किया गया है। JMM ने अपने एक्स हेंडल पर 5 बातों का जिक्र करते हुए कहा- इस बजट में इनका अभाव है। हालांकि BJP की राज्य यूनिट ने इसे 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया है।

JMM ने कहा- इन 5 मुद्दों का अभाव JMM ने ट्वीट में लिखा- 'आज का बजट आजाद भारत का सबसे खराब बजट है।' इसके बाद एक-एक कर उन मुद्दों को गिनाया, जिसका इन बजट में अभाव होने का आरोप लगाया है।

1- न रोजगार पर ठोस बढ़ोतरी की बात,

2- न महँगाई से राहत का कोई उपाय

3- न किसानों की आमदनी में सुधार

4- न राज्यों के हिस्से में न्याय

5- आदिवासी बहुल राज्यों, किसानों, युवाओं और ग़रीबों के लिए कोई ठोस वित्तीय बढ़ोतरी नहीं है।

इसके बाद लिखा- यह बजट विकास नहीं, ‘वंचना’ का दस्तावेज है जो आंकड़ों में कमज़ोर और इरादों में खोखला है।

झारखंड को नजरअंदाज करने का आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि बजट में राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। पांडे ने आरोप लगाया, "झारखंड के मिनरल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी राज्य को नजरअंदाज किया गया है। बजट में केवल BJP शासित राज्यों पर ध्यान दिया गया है, जो सही नहीं है।"