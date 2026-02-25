गम्हरिया और चांडिल के बीच तीसरा-चाैथा ट्रैक मंजूर, कई प्रमुख स्थल जुड़ेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार को झारखंड के गम्हरिया और चांडिल के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाने से समेत रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ की लागत वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार को झारखंड के गम्हरिया और चांडिल के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाने से समेत रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ की लागत वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन तीन परियोजनाओं में गोंदिया-जबलपुर खंड का दोहरीकरण और पुनारख-किऊल तके बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाना शामिल है।
केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों को कवर करने वाली इन परियोजनाओं से रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी। वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 5,407 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 98 लाख है।
बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में काफी सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी।
कई प्रमुख पर्यटन स्थल जुड़ेंगे
प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देशभर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क में सुधार होगा। इनमें कचनार शिव मंदिर (जबलपुर), कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (बालाघाट), गांगुलपारा बांध और जलप्रपात, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, धुआंधार जलप्रपात आदि शामिल हैं। इसमें बरगी बांध, गोमजी-सोमजी मंदिर, चांडिल बांध, दलमा हिल टॉप, हेसाकोचा जलप्रपात, रायजामा घाटी, दलमा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
