बंद पड़े प्लांट में चोरी करने गए थे तभी हो गया ब्लास्ट, धनबाद में 3 की मौत; अस्पताल के बेड से भाग गए आरोपी
धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र स्थित बीसीसीएल के बंद सीपीपी (कैप्टिव पावर प्लांट) में शनिवार देर रात गैस रिसाव से तीन लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग लोहा चोरी करने के इरादे से प्लांट के अंदर गए थे।
धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र स्थित बीसीसीएल के बंद सीपीपी (कैप्टिव पावर प्लांट) में शनिवार देर रात गैस रिसाव से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में संजय यादव (केंदुआ 5 नंबर), आनंद ताम्रकार (केंदुआ राजपूत बस्ती) और अजहरुद्दीन (लोयाबाद) शामिल हैं। कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हुए हैं। हादसे के बाद धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मोहम्मद इब्राहिम, इमामुद्दीन और मुख्तार को भर्ती कराया गया, पर मौका देख यहां से तीनों भाग निकले। इधर, सीआईएसएफ के तीन कर्मी समेत पांच लोग सेंट्रल अस्पताल में भर्ती हैं।
ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि लोहा चोरी के दौरान गलती से गैस पाइप को काट देने से घटना घटी। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की जांच भी की जा रही है। इसमें बीसीसीएल और सीआईएसएफ से भी सहयोग लिया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के खिलाफ केस किया गया है। इधर, थाना सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती लोगों को नामजद किया गया है।
CISF जवान ने क्या बताया
सीएचडी में इलाजरत एक सीआईएसएफ कर्मी ने कहा कि उन लोगों की ड्यूटी कपाल घाट पंप हाउस के समीप थी। वहीं भूमिगत गैस रिसाव से बीमार हुए। वैसे सीआईएसएफ कर्मियों के गैस रिसाव से बीमार होने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। घटना सामने आने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बताया जाता है कि लोहा चोरी के दौरान यह घटना घटी। तीनों मृतकों का बीसीसीएल से कोई संबंध नहीं है। फिर बंद सीपीपी प्लांट में क्या करने गए थे।
तीन सीआईएसएफ कर्मी समेत पांच सेंट्रल अस्पताल में भर्ती
सीआईएसएफ कर्मी दर्शन सिंह, ज्ञान सिंह, बिपिन कुमार और बीसीसीएल से जुड़े दुनियालाल सिंह एवं पूना बाउरी का इलाज सेंट्रल अस्पताल में चल रहा है। इनमें दो जवान बिपिन कुमार एवं एक अन्य को आईसीयू में रखा गया है। इलाजरत दुनियालाल सिंह ने बताया कि वह पुटकी दामोदर नदी के किनारे स्थित कपाल घाट पर ड्यूटी पर था, जहां से पानी की सप्लाई की जाती है। रात करीब 11.30 बजे गले में जलन और उल्टियां शुरू हो गईं। सांस लेने में परेशानी होने लगी।
दो शव मौके से बरामद, तीसरा एक मैदान में पड़ा मिला
घटना शनिवार की देर रात 12 से एक बजे के आसपास की बताई जाती है। उस वक्त वहां 8-10 लोग मौजूद थे। बताया जाता है कि तेजी से गैस रिसाव हुआ। मौजूद लोग चपेट में आ गए। सबसे करीब में मौजूद तीन लोगों की स्थिति मौके पर ही गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दो लोग केंदुआ 5 नंबर के संजय यादव और मोहम्मद अजहरुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं आनंद ताम्रकर का शव मुनीडीह ओपी पुलिस को घटनास्थल से दूर एक मैदान में रविवार की सुबह मिला, जिसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इधर प्लांट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्लांट में गैस सिलेंडर भी मिलने की सूचना है। संभव है उक्त सिलेंडर का उपयोग लोहा काटने में किया जा रहा होगा। गलती से पाइप कट जाने से हादसा हुआ होगा।
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