कहानी 'जोहार ग्राम' की, झारखंड की आदिवासी बुनाई की पीएम मोदी ने जमकर की तारीफ

पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आशीष सत्यव्रत साहू के द्वारा किए जा रहे कामों की भी जमकर तारीफ की। आशीष ने झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए जोहार ग्राम नामक ब्रांड की स्थापना की है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 28 Sep 2025 04:56 PM
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में झारखंड की आदिवासी परंपरागत बुनाई और परिधानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने आशीष सत्यव्रत साहू के द्वारा किए जा रहे कामों की भी जमकर तारीफ की। आशीष ने झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए 'जोहार ग्राम' नामक ब्रांड की स्थापना की है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में झारखंड की आदिवासी परंपरागत बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाने वाले आशीष सत्यव्रत साहू के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा- “खादी की तरह ही हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में भी जब परंपरा और नवाचार को जोड़ा जाता है, तो अद्भुत सफलता मिलती है”।

आदिवासी बुनाई से तैयार हो रहे मॉडर्न कपड़े

आशीष ने झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए 'जोहार ग्राम' नामक ब्रांड की स्थापना की। इस ब्रांड के ज़रिये उन्होंने परंपरागत आदिवासी बुनाई के कपड़ों को आज के मॉडर्न डिजाइन से जोड़कर एक नई पहचान दी है। उनके प्रयासों से यह ब्रांड अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशी देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है।

पीएम मोदी से पहले नामचीन हस्तियों ने सराहा

पीएम मोदी ने इस तरह के उदाहरणों को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा- “इस तरह के प्रयास देश के हुनर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यह उपलब्धि झारखंड के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के साथ-साथ गांव-देहात में रोजगार के अवसर भी बढ़ा रही है”। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इंडिजेनस हैंडलूम के जैकेट को पहनकर अपनी दीवानगी जाहिर कर चुके हैं।

ट्रेडिशनल पहनावे को दे रहे नई पहचान

जोहार ग्राम के नाम से शुरू की गयी इस कोशिश में प्रदेश के 32 जनजातियों के ट्रेडिशनल पहनावे को एक मॉर्डन और स्टाइलिश लुक देकर दुनिया के सामने उतारा गया है। आशीष ने स्थानीय बुनकर समुदायों के साथ मिलकर काम किया है, ताकि वे आर्थिक तौर पर सशक्त बन सकें और पारंपरिक कला को भी संरक्षित किया जा सके।

इस बीच रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा- “झारखंड में खादी के ब्रांड एंबेसडर आशीष सत्यव्रत की चर्चा हम सबके लिए गौरव की बात है। आशीष ने खादी को ही अपने जीवन का संकल्प बना लिया है।" उन्होंने कहा, “जब मैं झारखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष था ,तभी से खादी के प्रति आशीष का संकल्प और समर्पण देखा है। आज आशीष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आशीष मिला है। उन्हें मेरी अनंत शुभकामनाएं”।

वार्ता के इनपुट भी शामिल हैं।