झारखंड के कोडरमा में मिला प्रतिबंधित जीव का कटा हुआ सिर, आक्रोशित भीड़ ने की सड़क जाम

झारखंड के कोडरमा में प्रतिबंधित मवेशी का कटा हुआ सिर मिलने के बाद लोगों द्वारा हंगामा मचाने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने परसाबाद की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन स्थानीय लोग लगातार मामले का खुलासा करने की मांग करते रहे। ये पूरी घटना कोडरमा के जयनगर प्रखंड के परसाबाद स्टेशन की है।