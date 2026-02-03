Hindi Newsझारखंड न्यूज़The severed head of a banned animal was found in Koderma, Jharkhand
झारखंड के कोडरमा में मिला प्रतिबंधित जीव का कटा हुआ सिर, आक्रोशित भीड़ ने की सड़क जाम
झारखंड के कोडरमा में प्रतिबंधित मवेशी का कटा हुआ सिर मिलने के बाद लोगों द्वारा हंगामा मचाने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने परसाबाद की मुख्य सड़क को जाम कर दिया।
Feb 03, 2026 08:21 pm IST
झारखंड के कोडरमा में प्रतिबंधित मवेशी का कटा हुआ सिर मिलने के बाद लोगों द्वारा हंगामा मचाने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने परसाबाद की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन स्थानीय लोग लगातार मामले का खुलासा करने की मांग करते रहे। ये पूरी घटना कोडरमा के जयनगर प्रखंड के परसाबाद स्टेशन की है।
