धनबाद के लोगों को एक साल तक झेलना पड़ सकता है पानी का संकट, पेयजल विभाग ने बताई वजह

धनबाद के लोगों को पानी संकट एक साल और झेलना पड़ सकता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जब तक जलमीनार नहीं बनेगी, यह संकट कायम रहेगा। शहर के विभिन्न मोहल्लों में तेजी से घर बनते जा रहे हैं। अवैध कनेक्शन भी धड़ल्ले से हो रहा है।

जुडको ने भी शहर में हजारों की संख्या में अवैध रूप से पानी कनेक्शन जोड़ दिया है। मोहल्लों में पाइप लीकेज होने पर रिपेयरिंग का ध्यान नहीं है। इस कारण क्षेत्र में पानी संकट गहरा गया है। जलमीनार तक नहीं भर पा रही है।

विभागीय अधिकारी का कहना है कि छह नई जलमीनार बनाई जा रही है। इनके बनने के बाद शहर में काफी हद तक पानी संकट से राहत मिलेगी। चिरागोड़ा, पांडरपाला भारत चौक, मटकुरिया, कुसुम विहार, सरायढेला थाना के निकट, धैया मंडल बस्ती दुर्गा मंदिर के पास जलमीनार बन रही है। इसके लिए विभाग की ओर से टेंडर निकाला गया है। टेंडर आवंटित होने के बाद एक साल के अंदर इसे बनाना है। जलमीनार बनने से शहरी क्षेत्र में पानी संकट से राहत मिलेगी।