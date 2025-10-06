The people of Dhanbad may face a water crisis for a year धनबाद के लोगों को एक साल तक झेलना पड़ सकता है पानी का संकट, पेयजल विभाग ने बताई वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़The people of Dhanbad may face a water crisis for a year

धनबाद के लोगों को एक साल तक झेलना पड़ सकता है पानी का संकट, पेयजल विभाग ने बताई वजह

धनबाद के लोगों को पानी संकट एक साल और झेलना पड़ सकता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जब तक जलमीनार नहीं बनेगी, यह संकट कायम रहेगा। शहर के विभिन्न मोहल्लों में तेजी से घर बनते जा रहे हैं। अवैध कनेक्शन भी धड़ल्ले से हो रहा है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, धनबादMon, 6 Oct 2025 09:30 AM
share Share
Follow Us on
धनबाद के लोगों को एक साल तक झेलना पड़ सकता है पानी का संकट, पेयजल विभाग ने बताई वजह

धनबाद के लोगों को पानी संकट एक साल और झेलना पड़ सकता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जब तक जलमीनार नहीं बनेगी, यह संकट कायम रहेगा। शहर के विभिन्न मोहल्लों में तेजी से घर बनते जा रहे हैं। अवैध कनेक्शन भी धड़ल्ले से हो रहा है।

जुडको ने भी शहर में हजारों की संख्या में अवैध रूप से पानी कनेक्शन जोड़ दिया है। मोहल्लों में पाइप लीकेज होने पर रिपेयरिंग का ध्यान नहीं है। इस कारण क्षेत्र में पानी संकट गहरा गया है। जलमीनार तक नहीं भर पा रही है।

विभागीय अधिकारी का कहना है कि छह नई जलमीनार बनाई जा रही है। इनके बनने के बाद शहर में काफी हद तक पानी संकट से राहत मिलेगी। चिरागोड़ा, पांडरपाला भारत चौक, मटकुरिया, कुसुम विहार, सरायढेला थाना के निकट, धैया मंडल बस्ती दुर्गा मंदिर के पास जलमीनार बन रही है। इसके लिए विभाग की ओर से टेंडर निकाला गया है। टेंडर आवंटित होने के बाद एक साल के अंदर इसे बनाना है। जलमीनार बनने से शहरी क्षेत्र में पानी संकट से राहत मिलेगी।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता समरेंद्र मल्लिक ने बताया कि छह नई जलमीनार बनने के बाद शहरी क्षेत्र में पानी संकट से राहत मिलेगी। जलमीनार बनाने का टेंडर निकाला गया है। काम आवंटन होने के बाद एक साल तक बनायी जानी है। मोहल्ले के पाइप लीकेज की जानकारी मिलने पर जल्द बनाया जाएगा।