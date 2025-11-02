Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़The Jeep scandal, which led to Indira Gandhi's arrest, story of Operation Blunder
जब जीप घोटाले के आरोप में इंदिरा गांधी की हुई थी गिरफ्तारी, ‘ऑपरेशन ब्लंडर’ की पूरी कहानी

जब जीप घोटाले के आरोप में इंदिरा गांधी की हुई थी गिरफ्तारी, 'ऑपरेशन ब्लंडर' की पूरी कहानी

संक्षेप: झारखंड की गोड्डा लोकसभा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक दस्तावेज की तस्वीर शेयर करते हुए इंदिरा गांधी पर लगे ‘जीप घोटाले’ के आरोप को फिर से चर्चा में ला दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर गुंडागर्दी और राजतंत्र का आरोप लगाया है।

Sun, 2 Nov 2025 04:42 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गोड्डा
झारखंड की गोड्डा लोकसभा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक दस्तावेज की तस्वीर शेयर करते हुए इंदिरा गांधी पर लगे ‘जीप घोटाले’ के आरोप को फिर से चर्चा में ला दिया है। अब जानिए क्या था 'जीप केस'; जिसके तहत साल 1977 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी तक हो गई थी। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। इस घटना को 'ऑपरेशन ब्लंडर' के नाम से भी जाना जाता है।

बिना पैसे, रेंट चुकाए चुनाव में लगाईं 139 जीप

सबसे पहले बात, निशिकांत दुबे के आरोप की। निशिकांत दुबे द्वारा शेयर किए गए दस्तावेज की फोटो में कई जगह हाईलाइट है। इसके मुताबिक CBI ने इंदिरा गांधी और 5 अन्य लोगों पर चार्जशीट दायर की थी। इन लोगों के ऊपर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए साल 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए जीप लेने का आरोप लगाया गया है।

जब जीप केस में इंदिरा गांधी की हुई गिरफ्तारी

आगे बताया गया है कि आरोपियों ने बंबई की एक फर्म से बिना पैसे और रेंटल चार्ज दिए 139 जीप ली थीं। आरोप लगाया गया था कि इन जीपों का उपयोग इंदिरा गांधी के निर्वाचन क्षेत्र राय बरेली और उससे जुड़े जिलों में प्रचार के लिए किया गया था। इस तरह इंदिरा गांधी को क्रिमिनल साजिश रचने और अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जीप लेने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी की गई थी। यही 'जीप केस' था।

सबूतों के अभाव में CBI की चार्जशीट खारिज

इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा इसी जीप केस और एक अन्य मामले के तहत हुई थी। हालांकि उनकी चार्जशीट को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के अगले दिन ही खत्म कर दिया गया था और वह बरी हो गई थीं। इसके पीछे की वजह सबूतों का अभाव बताया गया था। अन्य आरोपियों में इंदिरा गांधी के अलावा पी.सी. सेठी (कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे) और आर. के. धवन ( इंदिरा के पूर्व अतिरिक्त निजी सचिव) भी शामिल थे।

जनता पार्टी की राजनीतिक भूल बना 'ऑपरेशन ब्लंडर'

माना जाता है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जिस तरह लोगों को परेशान किया था। ऐसे ही उनसे नाराज नेता उनके साथ व्यवहार करना चाहते थे। चरण सिंह किसी भी तरह इंदिरा की गिरफ्तारी पर अड़ गए, जबकि मोरारजी देसाई कोई भी गैर कानूनी कदम उठाने से बचना चाहते थे। फिर आनन-फानन में जीप केस का मामला निकाला गया, जो बाद में जनता पार्टी की भूल साबित हुआ। इसलिए जनता पार्टी की इस राजनीतिक भूल को ‘ऑपरेशन ब्लंडर’ नाम दिया गया। कहा जाता है कि इससे इंदिरा को नुकसान होने के बजाय फायदा हुआ।

इंदिरा गांधी पर फिर हमलावर हुए निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे पहले भी लगातार इंदिरा परिवार पर हमलावर होते रहे हैं। इस बार उन्होंने 'जीप केस' का मामला उठाकर इंदिरा परिवार पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहकर मुम्बई के एक कम्पनी से ज़बरदस्ती बिना पैसे दिए 139 जीप कांग्रेस पार्टी को 1977 के चुनाव में दान किया था? जीप घोटाला इतिहास नहीं कॉंग्रेस पार्टी के राजतंत्र और गुंडागर्दी के मानसिकता को दर्शाता है।

