Hindi Newsझारखंड न्यूज़The air in Jharkhand is becoming toxic! What is the AQI level? Haze continues to disrupt air travel.
झारखंड की हवा में घुलने लगा जहर! AQI कितना दर्ज हुआ? धुंध से हवाई सफर में रुकावट जारी

झारखंड की हवा में घुलने लगा जहर! AQI कितना दर्ज हुआ? धुंध से हवाई सफर में रुकावट जारी

संक्षेप:

पलूशन का असर झारखंड के शहरों पर भी पड़ने लगा है। तापमान गिरने और पलूशन की दोहरी मार से लोग जूझ रहे हैं। बढ़ते धुंध से हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है।

Dec 17, 2025 03:39 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
अब तक आपने खबरों में देखा सुना होगा कि राजधानी दिल्ली पलूशन का मार झेल रही है, लेकिन आपका शहर, आपका कस्बा भी अब इसकी चपेट में आने लगा है। जी हां, हजारीबाग की हवा खराब हो गई है। यहां AQI 132 दर्ज किया गया है। शहर की हवा में जहर घुलने लगा है। ऐसे में लाजिमी है कि आपकी चिंता बढ़ेगी।

एक तरफ पलूशन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कोहरा। ऐसे में लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। राज्य की राजधानी रांची में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां धुंध और कोहरे के चलते विमानों की आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है।

पलूशन की मार और ठंड का कहर

सबसे पहले बात करते हैं पलूशन की। नए अपडेट के मुताबिक, बुधवार को हजारीबाग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 दर्ज किया गया। इसे अस्वस्थ श्रेणी में रखा गया है। वायु प्रदूषण के इस स्तर का असर विशेष रूप से संवेदनशील वर्ग जैसे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को तुरंत पड़ सकता है।

ऐसे में लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इधर बुधवार को धूप देर से खिली। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में ठंड बढ़ने की संभावना है।

कोहरा, दृश्यता और विमान सेवाएं

अगर ठंड और कोहरे के प्रभाव की बात करें तो बीते 24 घंटों की तुलना में कोहरे में कमी तो आई है, लेकिन इसका असर रांची आने वाली सभी विमान सेवाओं पर पड़ा है। सुबह से अब तक पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई से आने वाली विमान सेवाएं दो से तीन घंटे की देरी से रांची पहुंचीं।

मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों की तुलना में कोहरा घना रहा। रांची में दृश्यता (विजिबिलिटी) 600 मीटर दर्ज की गई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 5.3 डिग्री सेल्सियस के साथ कांके पूरे राज्य में सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी कोहरे और ठंड का असर बना रहेगा।

