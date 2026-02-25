Hindustan Hindi News
झारखंड में हादसे की शिकार एयर एंबुलेंस में नहीं था ब्लैक बॉक्स, ये चूक है या कुछ और?

Feb 25, 2026 01:37 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चतरा
सूत्रों के अनुसार, झारखंड हादसे का शिकार हुआ रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का Beechcraft C90 विमान ब्लैक बॉक्स से लैस नहीं था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ,

झारखंड में हादसे की शिकार एयर एंबुलेंस में नहीं था ब्लैक बॉक्स, ये चूक है या कुछ और?

झारखंड के चतरा जिले में हादसे का शिकार हुए एयर एम्बुलेंस की जांच में अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, हादसे का शिकार हुआ रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का Beechcraft C90 विमान ब्लैक बॉक्स से लैस नहीं था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह जानने से पहले समझ लीजिए कि आखिर ये होता क्या है।

सबसे पहले जानिए क्या होता है ब्लैक बॉक्स

ब्लैक बॉक्स विमान में लगा दो जरूरी मशीनों वाला सैटअप होता है। इसमें कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) शामिल होते हैं। CVR पायलटों के बीच हुई बातचीत, कॉकपिट की आवाजें और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जबकि FDR विमान की उड़ान से जुड़ी तकनीकी डेटा जैसे स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, दिशा और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर दर्ज करता है।

विमान में ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं लगाया गया था

विमान ब्लैक बॉक्स के न होने की वजह की बात करें तो सिविल एविएशन नियमों के मुताबिक 5700 Kg से कम अधिकतम टेकऑफ वजन वाले विमानों में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) होना जरूरी नहीं हैं। संबंधित विमान इसी कैटेगरी में आता था, इसलिए उसमें ब्लैक बॉक्स नहीं लगाया गया था।

सामने खड़ी हुई एक और चुनौती

ऐसे में एक चुनौती और खड़ी हो गई है। वो है- जांच से जुड़ी। बताया जा रहा है कि यह विमान मेडिकल इवैक्युएशन यानी एयर एंबुलेंस सेवा में तैनात था। ब्लैक बॉक्स न होने से हादसे के कारणों की जांच तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अब जांच एजेंसियों को अन्य सबूतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की निगरानी में मामले की जांच जारी है।

ब्लैक बॉक्स काला नहीं होता, कैसे होती है सुरक्षा

ब्लैक बॉक्स के बारे में दो बातें और बताते हैं। ये बेहद मजबूत सामग्री से बने होते हैं। इन्हें आग, पानी या भारी टक्कर के बाद भी सुरक्षित डेटा बचाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। आम धारणा के विपरीत इनका रंग काला नहीं, बल्कि चमकीला नारंगी होता है, ताकि दुर्घटना के बाद इन्हें आसानी से खोजा जा सके। किसी भी विमान हादसे की जांच में ब्लैक बॉक्स सबसे अहम साक्ष्य माना जाता है।

एयर एंबुलेंस हादसे में हुई है 7 की मौत

अंत में आपको बताते चलें कि झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना के जंगल में रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस विमान क्रैश हो गया था। विमान में कुल 7 लोग सवार थे। इनमें दो पायलट, एक डॉक्टर, एक नर्स और एक मरीज के साथ उनके दो सहयोगी शामिल थे।

एएनआई के इनपुट भी शामिल हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Jharkhand
