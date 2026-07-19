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108 एंबुलेंस आई, मगर गाड़ी में नहीं थी ऑक्सीजन, जर्जर सड़क पर फट गया टायर; मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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108 Ambulance: झारखंड के खस्ता स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली एक बार फिर सबके सामने आ गई है। 108 एंबुलेंस में करीब 10 किमी जर्जर सड़क से अस्पताल ले जाते समय 65 वर्षीय संतोष कुंभकार की शनिवार को रास्ते में ही मौत हो गई।

108 एंबुलेंस आई, मगर गाड़ी में नहीं थी ऑक्सीजन, जर्जर सड़क पर फट गया टायर; मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन?

108 Ambulance: झारखंड के खस्ता स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली एक बार फिर सबके सामने आ गई है। 108 एंबुलेंस में करीब 10 किमी जर्जर सड़क से अस्पताल ले जाते समय 65 वर्षीय संतोष कुंभकार की शनिवार को रास्ते में ही मौत हो गई। पटमदा प्रखंड के जोड़सा निवासी संतोष कुंभकार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोपहर करीब 1.50 बजे 108 एंबुलेंस से माचा स्थित अस्पताल ले जाया जा रहा था।

एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं, टायर भी फट गया- मरीज की मौत

परिजनों का कहना है कि मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी। इस दौरान रास्ते में एंबुलेंस का चक्का भी फट गया, हालांकि चालक ने वाहन को उसी अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। इस बीच मरीज की हालत बिगड़ती गई और उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था होती व वाहन ठीक होता तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी।

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108 एंबुलेंस कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

यह घटना 108 एंबुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजीव कुमार सिंह ने कहा कि एंबुलेंस का संचालन रांची मुख्यालय से ही होता है और दो दिन पहले ही मरम्मत के बाद एंबुलेंस सीएचसी को भेजी गई थी।

मौत का जिम्मेदार कौन

पटमदा के माचा सीएचसी में मरीज की मौत पर रोते परिजन एंबुलेंस का फटा टायर (इनसेट) । मौत का जिम्मेदार कौन ग्रामीण इलाकों में आज भी कई सड़कें पैदल चलने लायक नहीं है। प्रखंड से लेकर जिला और राज्य तक सरकार के प्रतिनिधि हैं। अधिकारियों की टीमें लगी हैं। बावजूद इसके न तो गंभीर मरीजों को बचाने की सुविधा है और न ही अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम है। जिस अव्यवस्था से संतोष को जान गंवानी पड़ी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। संतोष के परिजन यह पूछ रहे हैं।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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