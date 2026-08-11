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वो धरना नहीं था, मुख्यमंत्री सोरेन की हत्या की कोशिश थी; भाजपा विधायकों के प्रदर्शन पर भड़के झारखंड के मंत्री

By Sourabh Jain
एएनआई, रांची, झारखंड
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झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, ‘ये वही झारखंड है, जब हम विपक्ष में थे और कोई आंदोलनकारी अगर काला कपड़े पहनकर चला आता था तो ये भाजपा के लोग उसके सीने में गोली मार देते थे, और कल तो हम लोगों ने मार खाया, हमारा सिर फूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं’।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राजधानी रांची में भाजपा विधायकों के एक दिन पहले किए धरना-प्रदर्शन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या करने की साजिश बताया है और कहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री बाल-बाल बच गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी विधायकों ने जानबूझकर विधानसभा की जगह सीएम आवास में धरना दिया, जिससे कि राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान कुछ अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान उन पर किसी तरह के लाठीचार्ज होने से भी इनकार किया।

इरफान अंसारी ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा, 'कल (10 अगस्त) हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल-बाल बच गए। सदन तो यहां चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कल मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो मुख्यमंत्री की हत्या करने का प्रयास था। एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर सड़क किनारे रहता है, सुरक्षा नहीं है, वहां पर आप धरना दिए, मान लीजिए अगर कोई दीवार फांदकर कूद जाता, तो वहां पर मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी थी और उनके बच्चे थे, अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता?'

स्वास्थ्य मंत्री ने की जांच करवाने की मांग

आगे उन्होंने बताया कि इसी वजह से उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग विधानसभा स्पीकर से की है। उन्होंने कहा, 'इसलिए आज मैं अध्यक्ष जी से मांग किया हूं कि ऐसे लोगों को चिह्नित करके इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि उन लोगों की मंशा क्या थी। अगर उनकी मंशा हत्या करने की थी, या हत्या के प्रयास की थी तो निश्चित रूप से भाजपा के विधायकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरी मांग है।'

अंसारी ने किया छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होने का दावा

इस दौरान अंसारी ने छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होने का दावा किया और कहा कि उल्टा कल पुलिसवालों ने युवाओं से मार खाई है। उन्होंने कहा 'शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन कल जो हुआ, हम लोग मार खाते रहे, हमारी पुलिस मार खाती रही, लेकिन हमलोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोगों ने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे, क्यों, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं, हम लोग बंदूक-गोली पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं, रास्ता निकलेगा। आज देखिए अगर हमारा युवा विधानसभा तक आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।'

अंसारी बोले- हमारे लोगों ने मार खाई है, उनका सिर फटा है

इस दौरान जब एक मीडिया कर्मी ने लाठीचार्ज के वीडियो होने के बारे अंसारी से पूछा, तो उन्होंने कहा, 'एक या दो बैरियर कोई पार करे तो बहुत बड़ी बात होती थी, यहां तो आंदोलनकारियों ने 8-8 बैरियर पार कर लिए थे। ये वही झारखंड है, जब हम विपक्ष में थे और कोई आंदोलनकारी अगर काला कपड़े पहनकर चला आता था तो ये भाजपा के लोग उसके सीने में गोली मार देते थे, और कल तो हम लोगों ने मार खाया, हमारा सिर फूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं वो लोग। हम नहीं मान सकते कि कोई लाठीचार्ज हुआ, युवाओं के सम्मान में हम लोग खुद मार खाए हैं।'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किया था धरना प्रदर्शन

बता दें कि एक दिन पहले 10 अगस्त को JPSC-JSSC महाघोटाले की CBI जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया था। पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक स्वार्थ की नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के हक, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और न्याय की लड़ाई है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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