terror promotion on social media in jharkhand many organistations are active
झारखंड में सोशल मीडिया पर आतंक का हो रहा प्रचार, एक्टिव हैं कई संगठन

झारखंड में सोशल मीडिया पर आतंक का हो रहा प्रचार, एक्टिव हैं कई संगठन

संक्षेप: देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ झारखंड भी आतंकी संगठनों की गतिविधियों के कारण लगातार चर्चाओं में रहा है। इंडियन मुजाहिदीन, सिमी जैसे संगठनों के स्लीपर सेल झारखंड में साल 2006-07 के वक्त से ही सक्रिय थे। अब इसा प्रचार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है।

Wed, 12 Nov 2025 06:32 AM
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ झारखंड भी आतंकी संगठनों की गतिविधियों के कारण लगातार चर्चाओं में रहा है। इंडियन मुजाहिदीन, सिमी जैसे संगठनों के स्लीपर सेल झारखंड में साल 2006-07 के वक्त से ही सक्रिय थे। लेकिन अब अलकायदा इन इंडियन सबकॉटिनेंट, हिज्ब उत तहरीर, जमायत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश समेत कई आतंकी और देश के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में शामिल संगठनों की सक्रियता है। हालिया गिरफ्तारियों के दौरान यह बात भी सामने आयी है कि सोशल मीडिया आतंक के प्रचार प्रसार के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा। सोशल मीडिया के जरिए देशभर में आतंकी संगठन युवाओं को जिहाद के लिए प्रेरित कर रहे, वहीं कट्टरपंथी राह पर ले जा रहे।

डॉ इश्तियाक का अलकायदा मॉडयूल

जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर आतंकी साजिश रचने के मामले में संदिग्ध डॉक्टरों की गिरफ्तारी के पूर्व भी झारखंड में एक डॉक्टर आतंकी साजिश रचने से जुड़े केस में गिरफ्तार हो चुका है। रांची के डॉ इश्तियाक ने एक बड़े अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए ही अलकायदा इन इंडियन सबकॉटिनेंट का रांची मॉड्यूल तैयार किया था। इस मॉडयूल से जुड़े लोगों के लिए राजस्थान के भिवंडी में ट्रेनिंग का आयोजन भी किया गया था। लेकिन दिल्ली एटीएस की टीम ने 22 अगस्त को ट्रेनिंग कैंप में छापेमारी कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। वहीं, डॉ इश्तियाक अहमद की गिरफ्तारी भी रांची से हुई थी। डॉ इश्तियाक अंसारी के बारे में एजेंसियों ने खुलासा किया था कि वह सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के संपर्क में आया था। इसके बाद विदेश में बैठे अपने हैंडलर्स के निर्देश पर ही उसने अलकायदा का मॉडयूल तैयार किया था।

अशहर दानिश, देशभर में फैले नेटवर्क का मास्टरमाइंड

रांची में लॉज में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला अशहर दानिश देशभर में आतंकी साजिश रचने में लगे युवाओं का मास्टरमाइंड था। दिल्ली के आफताब समेत छह की गिरफ्तारी के बाद अशहर की गिरफ्तारी रांची से हुई थी। अशहर केमिकल हथियार बनाने की साजिश रच रहा था। उसके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान केमिकल हथियार बनाने के लिए जरूरी उपकरण व सामान बरामद किए गए थे। अशहर भी सोशल मीडिया के जरिए ही जिहाद छेड़ने के मुहिम में लगा था।

आईएसआईएस से जुड़ा था फैजान

रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई कर चुके फैजान अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। अलीगढ़ में पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथियों के संपर्क में आकर फैजान आईएसआईएस के साथ जुड़कर काम कर रहा था। उसके साथ ही यूपी के राहुल सेन उर्फ उमर बहादुर को भी एनआईए रांची ने गिरफ्तार किया था। इस केस में आरोपियों के खिलाफ 24 जनवरी 2024 को ही चार्जशीट दायर हो गई थी।

संताल में सैकड़ों जेएमबी समर्थक

संताल परगना में सैकड़ों कट्टरपंथियों को खुफिया एजेंसियों ने चिन्हित किया था, जो जमायत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के समर्थक हैं। इसी साल जनवरी माह में जेएमबी का आतंकी अब्दुल मम्मुन एक दिन के लिए बांग्लादेश से पाकुड़ आया था। इसके बाद एक दिनी ट्रेनिंग देकर वापस लौट गया था।

पूर्व में मोदी की सभा में ब्लास्ट समेत कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता

रांची के आतंकी मॉडयूल ने ही अक्तूबर 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सभा में पटना में ब्लास्ट किया था। इसके पहले इम्तियाज अंसारी के द्वारा तैयार इसी मॉडयूल ने बोधगया में भी ब्लास्ट किया था। इससे पूर्व इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कई कांडों में रांची के दानिश व मंजर इमाम की गिरफ्तारी हुई थी। भटकल बंधुओं के द्वारा भी रांची में कई माह तक शरण लिए जाने की पुष्टि जांच में हुई थी।

युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं।
