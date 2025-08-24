Terror of extremists in jharkhand CCL parked vehicles were set on fire in hazaribagh warning was also given हजारीबाग में उग्रवादियों का आतंक! CCL की खड़ी गाड़ियों में लगा दी आग; चेतावनी भी दी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
हजारीबाग में उग्रवादियों का आतंक! CCL की खड़ी गाड़ियों में लगा दी आग; चेतावनी भी दी

हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र स्थित सीसीएल की तापीन नॉर्थ परियोजना में शनिवार की रात उग्रवादियों ने वाहनों में आग लगाने का मामला सामने आया है। इस दौरान उग्रवादियों ने कर्मचारियों से मारपीट भी की है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबागSun, 24 Aug 2025 11:34 AM
हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र स्थित सीसीएल की तापीन नॉर्थ परियोजना में शनिवार की रात उग्रवादियों ने वाहनों में आग लगाने का मामला सामने आया है। शनिवार देर रात बारह से एक बजे के बीच तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) से जुड़े उग्रवादियों के दस्ते ने आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस की खड़ी गाड़ियों को उग्रवादियों निशाना बनाया। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों से मारपीट भी की।

मिली जानकारी के अनुसार, उग्रवादियों ने पोकलेन और हाइवा समेत छह भारी वाहनों में पेट्रोल-डीजल निकाल कर आग लगा दी। देखते ही देखते आसपास दहशत का माहौल फैल गया। घटना के दौरान उग्रवादियों ने ड्यूटी पर मौजूद ऑपरेटरों और कर्मियों के साथ मारपीट भी की। उन्हें धमकाया कि यदि कंपनी ने काम बंद नहीं किया तो और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादी संगठन ने मौके पर पोस्टर चिपका कर कंपनी को काम बंद करने की सख्त चेतावनी दी।