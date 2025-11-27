ठंड से कांपा झारखंड! सिमडेगा सबसे ठंडा, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे

संक्षेप: Jharkhand Weather: पारा के गिरने के पीछे की वजह, उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं का असर झारखंड के मौसम में भी देखने को मिल रहा है, ये राज्य के ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर आकर बह रही हैं।

Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। पारा धीरे-धीरे गिरने लगा है। राज्य के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। गुरुवार को सिमडेगा में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान (5.7 डिग्री) दर्ज किया गया है। IMD के आंकडों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है।

पारा के गिरने के पीछे की वजह, उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं का असर झारखंड के मौसम में भी देखने को मिल रहा है, ये राज्य के ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर आकर बह रही हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने कहा, "मिनिमम टेम्परेचर एक दिन तक बना रह सकता है। इसके बाद, अगले चार दिनों में यह 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।"

गुमला में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खूंटी में थोड़ा ज्यादा 6 डिग्री रहा। लोहरदगा और हजारीबाग में मिनिमम टेम्परेचर एक के बाद एक 7.3 और 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य की राजधानी रांची में 8.5 डिग्री सेल्सियस, लातेहार में 8.2 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी सिंहभूम में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।