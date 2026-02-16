झारखंड का चढ़ने लगा पारा, रातें अभी भी ठंडी; बारिश को लेकर IMD ने क्या बताया?
फरवरी के मध्य में ही झारखंड के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र, रांची की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हुई। दिन में गर्मी का असर बढ़ रहा है, जबकि रात में अब भी हल्की ठंडक महसूस की जा रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा डाल्टनगंज में 31.4 डिग्री, जमशेदपुर और बोकारो थर्मल में 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम है। वहीं लातेहार राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुमला में सबसे ठंडी रात रही, जहां पारा 6.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। डाल्टनगंज में 9.1 डिग्री, हजारीबाग में 9.3 डिग्री, रांची में 10.4 डिग्री और जमशेदपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। सबसे कम दृश्यता जमशेदपुर में 2000 मीटर मापी गई।
मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले दो से तीन दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रहेगी। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं हैं और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखने और दिन में धूप से बचाव करने की सलाह दी है। सर्दी अब विदा लेने की कगार पर है और गर्मी धीरे-धीरे अपने तेवर दिखाने लगी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें