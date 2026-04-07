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बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के कहने पर 1-2 लोगों को टिकट दिया, तेजस्वी यादव

Apr 07, 2026 10:40 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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पार्टी के एक कार्यक्रम को लेकर रांची पहुंचे तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को दरकिनार नहीं किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर एक-दो लोगों को भी टिकट दिया गया।

बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के कहने पर 1-2 लोगों को टिकट दिया, तेजस्वी यादव

झारखंड में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच चल रही खींचतान के बीच राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। पार्टी के एक कार्यक्रम को लेकर रांची पहुंचे तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को दरकिनार नहीं किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर एक-दो लोगों को भी टिकट दिया गया।

दोनों दलों के नेताओं में हो चुकी है जुबानी जंग

बता दें कि बिहार चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले झामुमो ने तब अपनी नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया था कि राजद ने पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। इसे लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखी गई थी। राजद नेता ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार रांची पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखा गया। वे पार्टी द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे।

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झारखंड में हम मजबूत होंगे, तो इंडिया…

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जब वे संगठन के लिए मजबूती के साथ मेहनत करते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। अब हमारा लक्ष्य पार्टी और संगठन को मजबूत कर लालू जी की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जब हम मजबूत होंगे तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा।

जानिए बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम

आपको बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों में एनडीए ने स्पष्ट बढ़त हासिल की थी। भाजपा ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीतीं थीं, जबकि सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिलीं थीं। चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19 सीटें हालिंल कीं, जीतन राम मांझीं की पार्टी ने 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

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वहीं महागठबंधन की बात करें तो उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। राजद को सिर्फ 25 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफि इंडिया को 2 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीतीं। अन्य दलों में इंडियन इन्क्लुसिव पार्टी, माकपा और बसपा को एक-एक सीट मिली।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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