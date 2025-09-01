teachers recruitment case jharkhand high court orders to form fact finding committee for independent enquiry शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच करेगी ये समिति, झारखंड हाई कोर्ट ने दे दिया आदेश, Jharkhand Hindi News - Hindustan
शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच करेगी ये समिति, झारखंड हाई कोर्ट ने दे दिया आदेश

प्रार्थियों की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट में अनियमितताएं हुई हैं। इस पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच का निर्देश दिया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 1 Sep 2025 12:35 PM
झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मेरिट लिस्ट की जांच के लिए एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस कमेटी की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त जस्टिस एस. एन. पाठक को सौंपी है।

प्रार्थियों की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट में अनियमितताएं हुई हैं। इस पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच का निर्देश दिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मेरिट लिस्ट की पूरी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी।