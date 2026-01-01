एक झटके में बेरोजगार हुए 700 कामगार, बंद हो गई आदित्यपुर की स्ट्रेट बार मिल

बुधवार सुबह ड्यूटी पर कामगार पहुंचे तो कंपनी बंद की सूचना से भड़क गये। गेट पर हंगामा के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर बिना पूर्व सूचना के बंद करने का आरोप लगाया। बताया कि वर्ष 1999 से कई कामगार यहां कार्यरत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब इस उम्र में उन्हें कहां नौकरी मिलेगी। कंपनी बंद करने से पूर्व उनका बकाया वेतन समेत अन्य सुविधाओं का भी भुगतान नहीं किया गया है। टाटा स्टील की ओर से जब उषा मार्टिन के इस प्लांट का अधिग्रहण किया था, तब यह भरोसा दिया गया था कि प्लांट का संचालन जारी रहेगा। साथ ही किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वर्तमान में यह प्लांट वेंडर कंपनी आरके एंटरप्राइजेज के माध्यम से संचालित हो रही थी, जिसके तहत 165 श्रमिक कार्यरत थे। वहीं, अन्य ठेकेदारों के अधीन कार्यरत कामगारों को मिलाकर करीब 6 सौ से अधिक बेरोजगार हो गए हैं। कामगारों ने बताया कि उनकी तीन प्रमुख मांगों में कंपनी को चलाने, बंद करने की स्थिति में अन्य कंपनियों में वर्तमान पे स्केल में समायोजित करने एवं 31 दिसंबर तक के सभी कामगारों का वेतन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सुविधाओं का अविलंब भुगतान शामिल हैं।