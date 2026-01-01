Hindustan Hindi News
tata steel straight bar mill closed 700 labours unemployed
एक झटके में बेरोजगार हुए 700 कामगार, बंद हो गई आदित्यपुर की स्ट्रेट बार मिल

एक झटके में बेरोजगार हुए 700 कामगार, बंद हो गई आदित्यपुर की स्ट्रेट बार मिल

संक्षेप:

झारखंड के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टाटा स्टील की इकाई स्ट्रेट बार मिल (पूर्व में उषा मार्टिन) बुधवार 31 दिसंबर से अचानक बंद कर दी गयी। इसके साथ ही करीब 700 कामगार बेरोजगार हो गए।

Jan 01, 2026 10:12 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टाटा स्टील की इकाई स्ट्रेट बार मिल (पूर्व में उषा मार्टिन) बुधवार 31 दिसंबर से अचानक बंद कर दी गयी। इसके साथ ही करीब 700 कामगार बेरोजगार हो गए। इसकी खबर मिलते ही कामगार आक्रोशित हो गये और मिल गेट पर प्रदर्शन किया।

बुधवार सुबह ड्यूटी पर कामगार पहुंचे तो कंपनी बंद की सूचना से भड़क गये। गेट पर हंगामा के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर बिना पूर्व सूचना के बंद करने का आरोप लगाया। बताया कि वर्ष 1999 से कई कामगार यहां कार्यरत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब इस उम्र में उन्हें कहां नौकरी मिलेगी। कंपनी बंद करने से पूर्व उनका बकाया वेतन समेत अन्य सुविधाओं का भी भुगतान नहीं किया गया है। टाटा स्टील की ओर से जब उषा मार्टिन के इस प्लांट का अधिग्रहण किया था, तब यह भरोसा दिया गया था कि प्लांट का संचालन जारी रहेगा। साथ ही किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वर्तमान में यह प्लांट वेंडर कंपनी आरके एंटरप्राइजेज के माध्यम से संचालित हो रही थी, जिसके तहत 165 श्रमिक कार्यरत थे। वहीं, अन्य ठेकेदारों के अधीन कार्यरत कामगारों को मिलाकर करीब 6 सौ से अधिक बेरोजगार हो गए हैं। कामगारों ने बताया कि उनकी तीन प्रमुख मांगों में कंपनी को चलाने, बंद करने की स्थिति में अन्य कंपनियों में वर्तमान पे स्केल में समायोजित करने एवं 31 दिसंबर तक के सभी कामगारों का वेतन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सुविधाओं का अविलंब भुगतान शामिल हैं।

आरके एंटरप्राइजेज के अधीन कार्यरत को भुगतान को तैयार

इस संदर्भ में वेंडर कंपनी आरके एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले एक साल से उनके अधीन कार्यरत कामगारों की बकाया राशि का भुगतान करने को तैयार हैं। लेकिन, पूर्व से कार्यरत कामगारों की बकाया राशि के भुगतान के लिए वे जिम्मेवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद होने के साथ ही उनका वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट भी 31 दिसंबर को समाप्त हो गया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
