टाटा-रांची होकर चलेगी संतरागाछी से जयपुर की ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज; देखें लिस्ट
टाटानगर और रांची होकर जयपुर के लिए नई ट्रेन चलेगी। संतरागाछी से यह ट्रेन चलेगी। इससे शहर समेत झारखंड के राजस्थानी परिवार के जयपुर तक ट्रेन का सपना पूरा हो गया। बुधवार को रेलवे बोर्ड से संतरागाछी से जयपुर से 17 किमी पूर्व खातीपुरा तक ट्रेन चलाने को मंजूरी मिल गई है।
झारखंड से राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से खुशखबरी आई है। टाटानगर और रांची होकर जयपुर के लिए नई ट्रेन चलेगी। संतरागाछी से यह ट्रेन चलेगी। इससे शहर समेत झारखंड के राजस्थानी परिवार के जयपुर तक ट्रेन का सपना पूरा हो गया। बुधवार को रेलवे बोर्ड से संतरागाछी से जयपुर से 17 किमी पूर्व खातीपुरा तक ट्रेन चलाने को मंजूरी मिल गई। जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने यह जानकारी दी।
रांची होकर प्रस्तावित जयपुर ट्रेन के परिचालन का दिन अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे की घोषणा से जमशेदपुर-रांची की विभिन्न राजस्थानी संस्था में उत्साह है, क्योंकि नई ट्रेन से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को आवागमन में सहूलियत होगी। मालूम हो कि टाटानगर स्टेशन होकर पहले शालीमार से जयपुर साप्ताहिक ट्रेन चलती थी, लेकिन कोराना के समय रेलवे ने बंद कर दिया। अभी टाटानगर होकर शालीमार-उदयपुर और संतरागाछी-अजमेर साप्ताहिक ट्रेन चल रही थी। लेकिन जयपुर के यात्री जमशेदपुर समेत रांची से आसनसोल, हावड़ा जाकर जयपुर की ट्रेन पर सवार होते थे।
विद्युतवरण महतो ने वैष्णव को सौंपा था मांगपत्र
इधर, सांसद ने बताया कि 2014 से वे जयपुर ट्रेन के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का जयपुर तक विस्तार करने पर भी जोर देने के साथ हावड़ा-जोधपुर ट्रेन को भी वाया टाटानगर चलाने का प्रस्ताव दिया था। जानकार बताते है कि 01 अप्रैल को सांसद विद्युतवरण महतो ने झारखंड रेल यूर्जस एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार अभिषेक के साथ दिल्ली में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर जयपुर ट्रेन का प्रस्तावित मार्ग के साथ मांगपत्र सौंपा था। रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक (जन शिकायत) विकास जैन ने सांसद को उसी मार्ग से संतरागाछी-जयपुर खातीपुरा नई ट्रेन चलाने की जानकारी दी।
इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
संतरागाछी के बाद ट्रेन को खड़गपुर, टाटानगर, चांडिल, पुरुलिया, मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा, जपला, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मिर्जापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, टुंडला, ईदगाह, आगरा, खरेली, मदनवार, महुआ रोड, बांदीकुई और दौशा के बाद जयपुर से पहले की स्टेशन खातीपुरा में ठहराव होगा। यह अंतिम स्टेशन है।
सीधी ट्रेन सेवा की 20 वर्ष से उठ रही थी मांग
राजस्थानी परिवार करीब 20 वर्ष से टाटानगर होकर जयपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा की मांग कर रहे थे। सिंहभूम चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष विजय आनंद मूनका दिल्ली में रेलमंत्री से मिले थे। जबकि, दक्षिण पूर्व जोन रेलवे सलाहकार समिति के अरुण जोशी, छोटानागपुर पैसेंजर एसोसिएशन के डॉ. अरुण कुमार ने जयपुर ट्रेन की मांग दर्जनों बार उठाई थी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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