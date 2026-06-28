बिस्किट के लिए नौकरी लेना गलत, हाई कोर्ट ने कहा- बहाल करें
झारखंड हाईकोर्ट ने डीआरडीए बोकारो के संविदाकर्मी रंजीत कुमार हिमांशु की बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यह दया के साथ किया गया न्याय नहीं है, बल्कि असंवेदनशीलता से भरा अन्याय का मामला है।
झारखंड हाईकोर्ट ने डीआरडीए बोकारो के संविदाकर्मी रंजीत कुमार हिमांशु की बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यह दया के साथ किया गया न्याय नहीं, बल्कि असंवेदनशीलता से भरा अन्याय का मामला है।
दरअसल, बोकारो निवासी रंजीत कुमार हिमांशु को 31 दिसंबर 2005 को डीआरडीए बोकारो में संविदा के आधार पर चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। लगभग 17 वर्षों की सेवा के बाद 16 मार्च 2022 को बोकारो उप विकास आयुक्त ने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया था कि कार्यालय से कुछ सामग्री गायब हुई है, जिसे रंजीत अपने घर ले गए थे। हालांकि, नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि वह सामग्री क्या थी। बाद में यह बात सामने आई कि वह सामग्री चायपत्ती और बिस्किट थी। नोटिस के बाद दो मई 2022 को प्रशासन ने किसी ठोस कारण वाला एक आदेश जारी कर रंजीत की सेवा समाप्त कर दी। इसके खिलाफ दाखिल याचिका को एकलपीठ ने भी खारिज कर दिया था, जिसके बाद रंजीत ने खंडपीठ में अपील की थी।
कारण बताओ नोटिस का अस्पष्ट होना अनुचित
अदालत ने कहा कि अस्पष्ट कारण बताओ नोटिस जारी करना बिना नोटिस के समान है। प्रशासन ने रंजीत के 17 साल के बेदाग सेवा रिकार्ड और उनके पूर्व अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट कार्य के प्रमाणपत्रों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगर यह मान भी लिया जाए कि रंजीत ने घर पर चायपत्ती-बिस्किट ले जाने की गलती की थी, तब भी सीधे नौकरी से निकालना असंगत और आत्मा को झकझोरने वाला है। कोर्ट ने कहा कि एक गरीब चपरासी जिसकी मामूली तनख्वाह पर उनकी पत्नी, तीन बेटियों और एक छोटी बहन सहित छह लोग निर्भर हैं। बर्खास्त करते समय इस मानवीय पक्ष पर विचार भी नहीं किया गया कि नौकरी से बाहर रहने पर आश्रितों का क्या होगा। सिर्फ इसलिए कि उनका पिता बच्चों को खिलाने के लिए कार्यालय से कुछ चायपत्ती और बिस्कुट घर ले आया था।
चार साल का 50 प्रतिशत बकाया वेतन भुगतान करें
अदालत ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए रंजीत कुमार हिमांशु को एक जुलाई 2026 तक हर हाल में सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही पिछले चार साल का 50 प्रतिशत बकाया वेतन 31 जुलाई 2026 तक भुगतान करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि बाकी का 50 प्रतिशत वेतन कटना ही उनकी कथित गलती के लिए पर्याप्त सजा है। अदालत ने उपायुक्त बोकारो और उप विकास आयुक्त बोकारो को बहाली के संबंध में 10 जुलाई तक और वेतन भुगतान के संबंध में 10 अगस्त 2026 तक आदेश के अनुपालन का शपथ पत्र कोर्ट में दायर को कहा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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