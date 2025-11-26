पत्नी से अवैध संबंध का था शक, कुल्हाड़ी से काट डाला युवक का गला; पति गिरफ्तार
झारखंड के खूंटी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के अड़की थाना क्षेत्र के तोड़ांग गांव में सोमवार की देर रात 24 वर्षीय सुरजू मुंडा की टांगी (कुल्हाड़ी) से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में आरोपी मंगल मुंडा ने ग्रामीणों को बताया कि उसने सुरजू मुंडा की हत्या कर दी उसे शक था कि सुरजू का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसके बाद ग्रामीणों ने मंगल को पकड़कर अड़की पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि हत्या के बाद मंगल मुंडा ने टांगी झाड़ी में फेंक दी थी जिसे पुलिस ने जब्त कर ली।
इससे पहले सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि मंगल मुंडा के शक की वजह से सुरजू का परिवार उजड़ गया उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। सुरजू घर का अकेला कमाऊ था और खेतीबारी कर परिवार का भरण पोषण करता था।