रांची में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी! ISIS से हैं संबंध

दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों ही टीमों ने मिलकर चलाए एक संयुक्त अभियान में आईएसआईएस संदिग्ध आतंकी को रांची से गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। तीनों टीमों ने मिलकर इस कार्रवाई में ISIS से जुड़े संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश को रांची के इस्लामनगर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, अजहर दानिश पर पहले से दिल्ली में मामला दर्ज था और उसी आधार पर स्पेशल सेल उसे तलाश कर रही थी। अजहर की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास शुरू हो गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश से पूछताछ की जा रही है। उसकी गतिविधियों, उसके जानने वालों और नेटवर्क को लेकर गहराई से जांच की जा रही है। तीनों टीमों ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसे संदिग्ध आतंकी दानिश को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

इस मामले पर बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आतंकवादी मॉड्यूल की जड़ों तक पहुंचने के लिए की गई है। इसके साथ ही इसे बड़े आतंकी खतरे को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

मामले इस्लामनगर के तबारक लॉज का है। यहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। छापे में संदिग्ध आतंकी अजहर को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस की टीम ने झारखंड के पलामू में भी छापा मारा था। पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने इस बात की पुष्टि की है।