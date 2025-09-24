surya hansda encounter wife reached high court asks for SIT सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस पहुंचा हाई कोर्ट, पत्नी ने क्या मांग की?, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़surya hansda encounter wife reached high court asks for SIT

सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस पहुंचा हाई कोर्ट, पत्नी ने क्या मांग की?

बीते दिनों झारखंड में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो गया था। इस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत हो गई। इस मामले में सूर्या की पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 24 Sep 2025 08:22 AM
share Share
Follow Us on
सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस पहुंचा हाई कोर्ट, पत्नी ने क्या मांग की?

झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू की याचिका पर सुनवाई की। सुशीला ने अपने पति की कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में हुई मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की है। सुशीला ने अपनी सास नीलमणि मुर्मू के साथ याचिका दायर कर यह आरोप लगाया है कि 11 अगस्त को देवघर में पुलिस ने सुनियोजित तरीके से फर्जी मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की हत्या कर दी। इस मामले की अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

सूर्या हांसदा कई विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार रहे थे और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हांसदा को 10 अगस्त को देवघर के नवाडीह गांव से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें छुपाए गए हथियारों की बरामदगी के लिए राहड़बड़िया पहाड़ियों की ओर ले जाया जा रहा था और तभी कथित मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, रास्ते में हांसदा ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और भागते हुए गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं, राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा इस मामले को लेकर कई दिनों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और आदिवासी नेता की मौत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग कर रही है।

इस मामले को लेकर भाजपा लगातार जेएमएम पर बड़े आरोप लगा रही है। भाजपा ने इस एनकाउंटर की जांच की मांग करते हुए जेएमएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान अलग-अलग पार्टी के नेताओं ने भी झारखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। सूर्या नारायण हांसदा की पत्नी ने हाई कोर्ट से इस मामले की जांच के लिए स्वतंत्र जांच के लिए टीम गठित करने की मांग की है। अब इस मामले की झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई छुट्टियों के बाद होगी।