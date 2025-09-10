'फर्जी था सूर्या हांसदा एनकाउंटर', झारखंड सरकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री का बड़ा सवाल; एक मांग

बीते दिनों झारखंड में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कर दिया गया। इस मामले को लेकर विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। अब पूर्व केंद्री मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं।

झारखंड के आदित्यपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा को टॉर्चर कर हत्या की गयी और अगले दिन उसे फर्जी एनकाउंटर का नाम दिया गया। इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने नेपाल में मची उथल-पुथल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है, वो चिंता का विषय है।

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर बात करते हुए मुंडा ने कहा कि सूर्या गांव के मांझी बाबा थे। वे अपने मकान में नि:शुल्क शिक्षा दे रहे थे, जहां 350 से अधिक बच्चे रहकर पढ़ते थे। कहा, आंदोलन में दर्ज मुकदमे को आधार बनाकर पुलिस उन्हें अपराधी बता रही है, जबकि वे 14 मामलों में कोर्ट से बरी हो चुके थे। एनकाउंटर में जिस मामले का जिक्र पुलिस कर रही है, उस मामले में न तो एफआईआर में नाम था और न ही वारंट था। उन्होंने मांझी गोली कांड की तुलना सूर्या हांसदा एनकाउंटर से की है। मुंडा पूर्व डिप्टी मेयर अमित सिंह के आवास पहुंचे थे, जहां उनके दिवंगत पिता स्व. लखन प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मौके पर सोनिया सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, कृष्णमुरारी झा, विनोद सिंह समेंत कई लोग मौजूद थे।

नेपाल में हिंसा भारत के लिए चिंता पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नेपाल में भड़की हिंसा पर मुंडा ने कहा कि भारत का पड़ोसी देश है। हिंसा भारत के लिए भी चिंता का विषय है। भारत सरकार लगातार नजर रख रही है। दोनों देश के संबंध हमेशा भरोसेमंद और घनिष्ठ रहे हैं। भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है और नेपाल ने भी भारत पर विश्वास जताया है।