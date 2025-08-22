surya hansda encounter dgp gives responsibility to cid officer सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच करेगी CID, झारखंड के DGP ने इस ऑफिसर को दी जिम्मेदारी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़surya hansda encounter dgp gives responsibility to cid officer

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच करेगी CID, झारखंड के DGP ने इस ऑफिसर को दी जिम्मेदारी

सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद डीजीपी ने जांच के लिए एक बड़े अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। सीआईडी ने नया मामला दर्ज कर लिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 22 Aug 2025 08:16 AM
share Share
Follow Us on
सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच करेगी CID, झारखंड के DGP ने इस ऑफिसर को दी जिम्मेदारी

सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद डीजीपी ने जांच के लिए एक बड़े अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। भाजपा, झाविमो और जेकेएलएम से चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हांसदा (सूर्या हांसदा) की पुलिस मुठभेड़ में मौत मामले को सीआईडी ने गुरुवार को टेकओवर कर लिया। गोड्डा पुलिस ने बोआरीजोर थाने में दर्ज मुठभेड़ के केस के आधार पर सीआईडी ने नया मामला दर्ज किया है।

डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर केस का अनुसंधान दुमका रेंज के सीआईडी डीएसपी रवींद्र कुमार सिंह को दी गई है। केस का सुपरविजन सीआईडी डीआईजी चंदन कुमार झा करेंगे। सूर्या हांसदा के साथ हुए कथित एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट 12 अगस्त को पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई थी। रिपोर्ट में सीआईडी से जांच की अनुशंसा की गई है। वहीं गोड्डा पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के घटनाक्रम का विवरण है।

गौरतलब है कि सूर्या हांसदा को 10 अगस्त को देवघर के नवाडीह गांव से गिरफ्तार किया गया था। वहीं 11 अगस्त की अहले सुबह बोआरीजोर इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इस मामले में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सात सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। टीम जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को रिपोर्ट सौंपेगी। भाजपा इस मामले में हाईकोर्ट के सीटिंग जज से लेकर सीबीआई जांच तक की मांग कर चुकी है।