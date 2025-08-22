सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच करेगी CID, झारखंड के DGP ने इस ऑफिसर को दी जिम्मेदारी

सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद डीजीपी ने जांच के लिए एक बड़े अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। सीआईडी ने नया मामला दर्ज कर लिया है।

सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद डीजीपी ने जांच के लिए एक बड़े अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। भाजपा, झाविमो और जेकेएलएम से चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हांसदा (सूर्या हांसदा) की पुलिस मुठभेड़ में मौत मामले को सीआईडी ने गुरुवार को टेकओवर कर लिया। गोड्डा पुलिस ने बोआरीजोर थाने में दर्ज मुठभेड़ के केस के आधार पर सीआईडी ने नया मामला दर्ज किया है।

डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर केस का अनुसंधान दुमका रेंज के सीआईडी डीएसपी रवींद्र कुमार सिंह को दी गई है। केस का सुपरविजन सीआईडी डीआईजी चंदन कुमार झा करेंगे। सूर्या हांसदा के साथ हुए कथित एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट 12 अगस्त को पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई थी। रिपोर्ट में सीआईडी से जांच की अनुशंसा की गई है। वहीं गोड्डा पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के घटनाक्रम का विवरण है।