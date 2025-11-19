झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामले में नहीं होगी CBI जांच, SC ने खारिज कर दी CBI की याचिका

संक्षेप: झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति मामले की फिलहाल सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया गया था।

झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति मामले की फिलहाल सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में सीबीआई की प्रारंभिक जांच (पीई) भी आगे नहीं बढ़ सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह विवाद राजनीति से प्रेरित है और जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है, सीबीआई बीच में आ जाती है। उन्होंने कहा, विधानसभा की याचिका अदालत पहले ही स्वीकार कर चुकी है, ऐसे में सीबीआई की दलीलें उचित नहीं हैं। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिब्बल के तर्क का विरोध किया। कहा कि नियुक्तियों में गंभीर गड़बड़ी हुई है, ऐसे में जांच रोकना उचित नहीं होगा। ऐसे में केंद्रीय एजेंसी को जांच जारी रखने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया।