सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, सारंडा अभयारण्य में कोई नहीं कर सकता खनन

संक्षेप: झारखंड में सारंडा को अभयारण्य घोषित करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।

Wed, 29 Oct 2025 07:34 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के सारंडा को अभयारण्य घोषित करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार से इस मामले में अपने पिछले आश्वासनों पर अमल नहीं करने पर नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की ओर से पक्ष रखा। कहा कि कुछ खदानें आवंटित हैं, पर अभी चालू नहीं हुईं। इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम उन 126 खनन प्रभाग (कम्पार्टमेंट्स) के भीतर किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। कानून भारत सरकार और अन्य खनन एजेंसियों के लिए अलग नहीं हो सकता।

न्याय मित्र ने बदलती स्थिति पर आपत्ति जताई

सुनवाई के दौरान इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र वरीय अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में दाखिल शपथपत्र में कहा है कि वह अब 24,941 हेक्टेयर क्षेत्र को ही अभयारण्य घोषित करना चाहती है, जबकि पहले 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित था, जिसे बाद में घटाकर 31,468.25 हेक्टेयर किया गया था। न्याय मित्र ने सरकार की इस बदलती स्थिति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन 126 खनन प्रभागों में पहले खनन न होने की बात कही गई थी, अब उन्हीं हिस्सों को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य ने केंद्र को 22 नए खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है।

सात ग्राम सभाओं ने दायर की हस्तक्षेप याचिका

इस बीच, सात ग्राम सभाओं ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। ग्राम सभाओं के अधिवक्ता को अदालत ने अपना लिखित नोट शुक्रवार तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार पिछले आदेशों का पालन नहीं करती, तो मुख्य सचिव को अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।

बता दें कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा वन क्षेत्र ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है। स्थानीय हो भाषा में सारंडा का अर्थ सात सौ पहाड़ियां होता है। इस जंगल में विविध वनस्पतियां और कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहां भारत के लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% हिस्सा है। यह क्षेत्र पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां हो, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय निवास करते हैं।

जोन-2 में खनन पर राज्य को आपत्ति नहीं : सिब्बल

सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सरकार खनन हितों की नहीं, बल्कि सारंडा में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों और जनसेवाओं जैसे- विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, जोन-1 में खनिज समाप्त होने के बाद ही जोन-2 में खनन की अनुमति है और इस पर राज्य सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। सरकार वहां के परंपरागत आदिवासी हितों के बारे में सोच रही है।

