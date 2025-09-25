JPSC अभ्यर्थी श्रेया तिर्की को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब देगी मेडिकल टेस्ट; क्या है पूरा मामला

झारखंड लोक सेवा आयोग की 2021 की परीक्षा मामले में कोर्ट ने एक ऐसी अभ्यर्थी को राहत दी है, जिसने प्री और मेंस तो पास कर ली थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो पाई थी। अब कोर्ट ने उसे राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 की एक उम्मीदवार श्रेया कुमारी तिर्की को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की के मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम अदालत ने श्रेया केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि मात्र मेडिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने से योग्य उम्मीदवार को बाहर करना न्यायसंगत नहीं है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया कुमारी तिर्की को क्या कहते हुए राहत दी है।

श्रेया कुमारी तिर्की के इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मेडिकल परीक्षा केवल शारीरिक फिटनेस जांचने के लिए होती है। इसे उम्मीदवार की मेरिट से जोड़ना उचित नहीं है। अदालत ने माना कि विज्ञापन में दी गई सूचना अस्पष्ट थी और अगले दिन मेडिकल टेस्ट की व्याख्या को लेकर भ्रम पैदा हो सकता था। अदालत ने निर्देश दिया कि उम्मीदवार को एक बार मेडिकल टेस्ट का अवसर दिया जाए। यदि वे सफल रहती हैं तो उनके लिए एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाए और उन्हें उसी चयन सूची में शामिल कर सेवा का लाभ दिया जाए। हालांकि, उन्हें बकाया वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। मामला श्रेय कुमारी तिर्की से जुड़ा है, जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा सफलतापूर्वक पास की थी।