फिर शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, जानें कब से कबतक चलेगा

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से फिर से शुरू होने जा रहा है। पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। ये सत्र 28 अगस्त तक चलेगा।

झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) अनुपूरक सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक आयोजित होगा। विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी की। यह निर्णय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्ताव के आधार पर लिया है। सत्र में चार कार्य दिवस होंगे।

कटौती प्रस्ताव की सूचनाएं 22 अगस्त को अपराह्न 4 बजे तक सचिवालय में जमा कराई जा सकती है। सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर 28 अगस्त के बाद भी सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है और उसके लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के मुताबिक मानसून सत्र का कार्यक्रम अनुपूरक सत्र में पूरा किया जाएगा। चार अगस्त को निर्धारित प्रश्नकाल को छोड़ कर वित्तीय कार्य चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट 22 अगस्त को पेश किया जाएगा। इसी प्रकार पांच अगस्त के कार्यक्रम 25 अगस्त को और छह के कार्यक्रम 26 को और सात के कार्यक्रम 28 अगस्त को निर्धारित किए गए हैं।

गुरु जी के निधन के कारण मानसून सत्र हुआ था स्थगित गौरतलब है कि मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आहूत किया गया था, लेकिन 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर शेष बचे महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्यों को निपटाने की आवश्यकता जताई थी।

पूरक सत्र का कार्यक्रम 22 अगस्त : मानसून सत्र के चार अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम प्रश्नकाल को छोड़ कर किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन और शोक प्रस्ताव पारित होंगे।

23 और 24 अगस्त : शनिवार और रविवार का अवकाश।

25 अगस्त : प्रश्नकाल, अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक का पारण।

26 अगस्त: प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।

27 अगस्त : अवकाश।