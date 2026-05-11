SC ने पूर्व मंत्री आलमगीर और उनके PA को दी जमानत, 2 साल बाद जेल से बाहर आएंगे; टेंडर के बदले रिश्वत लेने का आरोप
आलमगीर और संजीव लाल पर आरोप हैं कि उन्होंने ठेकेदारों को सरकारी विभागों में टेंडर दिलाने के बदले रिश्वत ली है। इस मामले में वे करीब दो साल से जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और उनका पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल को करप्शन से जुड़े एक मामल में जमानत दे दी है। आलमगीर और संजीव लाल पर आरोप हैं कि उन्होंने ठेकेदारों को सरकारी विभागों में टेंडर दिलाने के बदले रिश्वत ली है। इस मामले में वे करीब दो साल से जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसस पहले जमानत को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। इसी के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
2024 से चल रहा मामला
मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 मई 2024 को आलमगीर पर बड़ा एक्शन लिया था। कई इंजिनियर, ठेकदार और आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापेमारी की थी। उस छापेमारी में संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के आवास से करीब 32.2 करोड रुपये कैश बरामद किया गया था। इसके अलावा संजीव लाल के आवास और उनके सचिवालय स्थित कार्यालय से भी कैश बरामद किया गया था। इसके बाद उनसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत 14 और 15 मई 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने आलमगीर आलम को समन जारी कर बुलाया और कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मई 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे
पूर्ववर्ती सरकार में आलमगीर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उन्होंने मंत्री रहते हुए उनके इशारों पर ही ग्रामीण विकास विभाग टेंडर को लेकर इंजीनियर और अधिकारियों का एक संगठित गिरोह एक्टिव था। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से रिश्वतखोरी का एक संस्थागत ढांचा तैयार कर लिया गया था। ठेकेदारों से वसूली के बाद, सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारियों को एक एक फिक्स कमीशन राशि दी जाती थी।
मार्च में दायर किया था नया आरोपपत्र
प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में एक दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त और सेवारत इंजीनियर और अधिकारियों के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल किया था। ये आरोपपत्र रांची में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट में दाखिल किया गया था। आरोपपत्र में ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 14 इंजीनियरों और अधिकारियों को नामजद किया गया था।
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