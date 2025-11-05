सुजीत सिन्हा ने काठमांडू में खरीदा होटल, पत्नी रिया ने किए चौंकाने वाले खुलासे
संक्षेप: आपराधिक सरगना सुजीत सिन्हा ने रंगदारी से वसूले अवैध धन का निवेश नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक होटल में किया, जिसका खुलासा जेल में बंद पति का आपराधिक साम्राज्य चलाने वाली उसकी पत्नी रिया सिन्हा ने पुलिस के सामने दिए अपने स्वीकारोक्ति बयान में किया है।
झारखंड के आपराधिक सरगना सुजीत सिन्हा ने रंगदारी व आपराधिक गिरोह से जरिए वसूले गए पैसे से नेपाल की राजधानी काठमांडू में होटल खरीदा है। सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा ने पुलिस के सामने दिए गए अपने स्वीकारोक्ति बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिया सिन्हा ने न केवल पति के आपराधिक साम्राज्य को चलाने में अपनी भूमिका स्वीकार की, बल्कि यह भी बताया कि गिरोह का अवैध धन नेपाल के काठमांडू में एक होटल में पार्टनरशिप में लगाया गया था।
रंगदारी वसूलने और जमीन के कारोबार में पैसा लगाने का काम करते थे
रिया ने कबूला है कि उसके पति, जो पहले से जेल में हैं, व्यवसायी वर्ग को डरा-धमका कर रंगदारी वसूलने और जमीन के कारोबार में पैसा लगाने का काम करते थे। अवैध संपत्ति और काली कमाई का निवेश काठमांडू में रॉयल एम्पायर बुटीक होटल में किया गया है। जहां क्षितिज मुनन के साथ पार्टनरशिप में पैसा लगाने की बात रिया ने स्वीकार की है।
अपराध के पैसे से ग्लोबल प्लेटिनम अपार्टमेंट (अरगोड़ा) के फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट (नंबर-बी/05) लिया गया, जिसके लिए बिल्डर दिनेश मंडल को 50 लाख रुपये दिए गए और 30 लाख रुपये बकाया है। जांच में यह बात भी सामने आयी है कि ओरमांझी थाना क्षेत्र के डहू स्थित फटही प्लॉट में 10 डिसमिल जमीन में अर्ध-निर्मित मकान है, यह जमीन संजीव जायसवाल द्वारा रंगदारी के रूप में दी गई थी। अपराध के पैसे से रिया सिन्हा के भाई आयुष राज उर्फ छोटू के नाम से एक एमजी हेक्टर और वर्ना कार भी खरीदी गई। रिया सिन्हा ने स्वीकार किया है कि बिल्डरों के द्वारा गिरोह का इस्तेमाल किया जाता था, इसके बदले बिल्डर प्रति डिसमिल 30 हजार रुपये गिरोह को देते थे।
कौन-कौन है गिरोह में शामिल?
रिया सिन्हा ने अपने पति के गिरोह के सदस्यों के नाम भी उजागर किए। उसका मुख्य काम सुजीत सिन्हा के निर्देशानुसार हथियारों और फंडिंग की सप्लाई करना था। पाकिस्तान के पठान के अलावा गया जी जिले के वजीरगंज के पप्पू सिंह हथियार उपलब्ध कराते थे। वहीं गिरोह के सदस्य छिपने के लिए कोलकाता, रायपुर, जमशेदपुर, प्रयागराज, गया शहरों में जाते हैं। गिरोह के सदस्य के तौर पर रिक्की खान, विक्की वर्मा, रॉकी खान, बबलू पांडेय, समीर खान, सौरभ सिंह, अमन सिंह, अभिषेक सिंह, शैलु खान, रूमान नुरैन, आयुष राज, फरहान कुरैशी, आकाश राय, हरि तिवारी, प्रेम गोप, एनामुल हक, मो शाहीद, सेराज अंसारी, रवि आनंद का नाम रिया सिन्हा ने बताया है।