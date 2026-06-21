सूटकेस की आवाज से विधायकों ने किया वोट, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का बड़ा आरोप
झारखंड में हुए राज्यसभा चुनावों पर कांग्रेस और महागठबंधन की पार्टियों में खुलकर मतभेद सामने आए हैं। कांग्रेस ने आरजडी और भाकपा के साथ ही अब विपक्षी भाजपा पर भी बड़े आरोप लगाए हैं।
झारखंड में हुए राज्यसभा चुनावों के बाद महागठबंधन की रार सामने आ गई है। कांग्रेस ने राजद के साथ ही भाकपा माले के विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान को हताशा और सच को छिपाने की नाकाम कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा आज किस मुंह से नैतिकता और अंतरात्मा की बात कर रही है?
भाजपा अध्यक्ष कह रहे हैं कि विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। सच तो यह है कि भाजपा की सूटकेस और धनबल की आवाज थी। एनडीए के पास सिर्फ 24 वोट थे, तो उनके पास अतिरिक्त छह वोट कहां से आ गए? यह साफ तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग और लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल है। जिस पार्टी ने पैसे के दम पर जनादेश को प्रभावित किया हो, उसे आत्ममंथन शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
राजनीति में कॉरपोरेट प्रभाव के संकेत : दुबे
कांग्रेस के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने कहा कि भाजपा भले ही चुनाव जीत गई हो, लेकिन इस जीत के पीछे कई गंभीर सवाल छिपे हैं। उन्होंने कहा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को मिला समर्थन देश की राजनीति में कॉरपोरेट प्रभाव और धनबल की बढ़ती भूमिका की ओर संकेत करता है। यदि इसी प्रकार का राजनीतिक समर्थन कांग्रेस को मिला होता, तो भाजपा पूरे देश में इसे मुद्दा बनाकर हंगामा खड़ा कर देती।
भाकपा-माले के विधायक हार के जिम्मेदार नहीं : दीपांकर
भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर पार्टी के दोनों विधायकों पर लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस द्वारा झारखंड में भाकपा-माले के विधायकों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह झूठा है। पार्टी के दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। दीपांकर ने लिखा है कि उनकी पार्टी के विधायकों और संगठन की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वे पार्टी नेताओं को बिना सत्यापन के आरोप लगाने से रोकें। ऐसे आरोप इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच आपसी विश्वास को कमजोर करते हैं।
हम अपनी विचारधारा से नहीं करेंगे कोई समझौता : राजद
उद्योग और श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सह राजद विधायक संजय प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा और संस्कृति केवल और केवल भाजपा के षड्यंत्र को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजद अपनी विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं कर सकता है। उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के दिए बयान कि झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार नहीं टूटेगी का स्वागत किया।
वहीं, राजद के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि राजद, कांग्रेस और झामुमो के साथ गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के पक्ष में है और गठबंधन सरकार को चलाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। उपरोक्त तीनों दलों का गठबंधन कोई नया नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में साथ मिलकर कार्य करता रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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