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झारखंड के रामगढ़ में सरकारी अधिकारी की लाठी-पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या, सामने आई यह वजह

Sourabh Jain पीटीआई, रामगढ़, झारखंड
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जमीन पर कब्जे को लेकर उनकी दूसरे पक्ष से बहस हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने अधिकारी पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस वारदात में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

झारखंड के रामगढ़ में सरकारी अधिकारी की लाठी-पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या, सामने आई यह वजह

झारखंड के रामगढ़ जिले में 53 वर्षीय सरकारी अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात का आरोप मृतक के रिश्तेदारों पर ही लगा है। जिन्होंने भूमि विवाद को लेकर लाठियों और पत्थरों से पीट-पीटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान बालेश्वर पटेल के रूप में हुई है, जो कि गिरिडीह जिले में सब-रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे और हूल दिवस की छुट्टी पर अपने पैतृक गांव में आए हुए थे। इसी दौरान मंगलवार सुबह वो अपनी विवादित जमीन देखने पहुंचे, जहां उनकी हत्या कर दी गई।

यह वारदात मांडू थाना क्षेत्र के बलसगरा गांव में हुई और इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। वारदात की जानकारी देते हुए रामगढ़ के SDOP आलोक रंजन ने बताया कि 'मृतक बालेश्वर पटेल का अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ भूमि विवाद चल रहा था। इसी दौरान मंगलवार को वह विवादित भूखंड पर पहुंचे, जहां कुछ निर्माण सामग्री रखी हुई थी।

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इसके बाद इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने अधिकारी पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस वारदात में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।'

पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से लाठियां और पत्थर बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एसडीपीओ ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की विस्तृत जांच चल रही है।

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मृतक की पत्नी ने पुलिस से की शिकायत

मृतक अधिकारी बालेश्वर की पत्नी रीता देवी ने मांडू थाने में एक आवेदन देते हुए कुछ लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके पति ने हाल ही में एक जमीन खरीदी थी, जिसे देखने के लिए वह मंगलवार को वहां पहुंचे थे। इसी दौरान रामू साव उर्फ ज्ञानी साव, विष्णु कुमार, संतोष साव उर्फ पम्पम, पूजा देवी, रूबी देवी, शकुंतला देवी, नन्दु और उनकी बेटी डोली कुमारी सहित कुल आठ लोगों ने उन पर हमला करते हुए बेरहमी से उनकी हत्या कर दी।

देवघर में महिला और नाबालिग बेटे की हत्या

उधर एक अन्य घटना में झारखंड के देवघर जिले में मंगलवार तड़के अज्ञात हमलावरों ने एक महिला और उसके 12 वर्षीय बेटे की सोते समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 'हेठ नवाडीह गांव स्थित घर में रात करीब एक से दो बजे के बीच अज्ञात हमलावर घुस आए और रुबेदा बीबी (38) तथा उनके 12 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। घटना के समय रुबेदा की बहू भी घर में मौजूद थी, जबकि उनका बड़ा बेटा काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था।

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चेहरे और गर्दन पर कुल्हाड़ी व हथौड़े से किया हमला

देवघर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रवीण पुष्कर ने कहा, 'कुछ अज्ञात हमलावरों ने रुबेदा बीबी और उनके 12 वर्षीय बेटे की सोते समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हमलावरों ने दोनों के चेहरे और गर्दन पर कुल्हाड़ी और हथौड़े से वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।' उन्होंने कहा, 'मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।'

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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