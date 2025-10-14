Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़student eye bursts while playing, gross negligence of teachers and hospital exposed in Jharkhand

झारखंड में खेल-खेल में फूट गई छात्रा की आंख, शिक्षकों व अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने

घटना के अगले दिन जब छात्रा के परिजन उसे गुमला लेकर पहुंचे तो छुट्टी होने के कारण वहां पर भी उसका इलाज नहीं हो सका। इसके बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक में बच्ची का उपचार कराया, लेकिन उसकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, गुमला, झारखंडTue, 14 Oct 2025 04:53 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में खेल-खेल में फूट गई छात्रा की आंख, शिक्षकों व अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने

झारखंड के गुमला जिले से एक दर्दनाक घटना का मामला सामने आया है, जहां पर खेल-खेल में एक छात्रा की आंख फूट गई। यह हादसा जिले के रायडीह में बनवारी लाल साहू राजकीयकृत मध्य विद्यालय नवागढ़ में हुआ। इस दौरान सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा विद्यावती कुमारी की दाहिनी आंख में गंभीर में चोट आई है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद शिक्षकों ने छात्रा को अकेले अस्पताल भेज दिया। जिसके बाद स्कूल के शिक्षकों पर इस घटना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।

हालांकि लापरवाही का सिलसिला स्कूल में ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब छात्रा अपना इलाज कराने के लिए रायडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची तो वहां नेत्र विशेषज्ञ नहीं रहने से उन्होंने केवल रूई लगाकर उसे वापस भेज दिया। यहां तक कि स्वास्थ्य केंद्र जाने पर उसका पंजीयन तक भी नहीं किया गया। घटना के अगले दिन जब छात्रा के परिजन उसे गुमला लेकर पहुंचे तो रविवार की छुट्टी होने के कारण वहां पर भी उसका इलाज नहीं हो सका। इसके बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक में बच्ची का उपचार कराया, लेकिन उसकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ।

मामले की जानकारी मिलने के बाद गांव के मुखिया किरण डुंगडुंग और पंचायत समिति के सदस्य हिमांशु कुमार गुप्ता ने बीडीओ प्रधान हांसदाक से मिलकर लापरवाह शिक्षक और डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रा की आंख में चोट आने की यह घटना बीते शनिवार को स्कूल में हुई थी, जिसकी जानकारी सोमवार को सामने आई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।