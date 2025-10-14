झारखंड में खेल-खेल में फूट गई छात्रा की आंख, शिक्षकों व अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने
झारखंड के गुमला जिले से एक दर्दनाक घटना का मामला सामने आया है, जहां पर खेल-खेल में एक छात्रा की आंख फूट गई। यह हादसा जिले के रायडीह में बनवारी लाल साहू राजकीयकृत मध्य विद्यालय नवागढ़ में हुआ। इस दौरान सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा विद्यावती कुमारी की दाहिनी आंख में गंभीर में चोट आई है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद शिक्षकों ने छात्रा को अकेले अस्पताल भेज दिया। जिसके बाद स्कूल के शिक्षकों पर इस घटना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।
हालांकि लापरवाही का सिलसिला स्कूल में ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब छात्रा अपना इलाज कराने के लिए रायडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची तो वहां नेत्र विशेषज्ञ नहीं रहने से उन्होंने केवल रूई लगाकर उसे वापस भेज दिया। यहां तक कि स्वास्थ्य केंद्र जाने पर उसका पंजीयन तक भी नहीं किया गया। घटना के अगले दिन जब छात्रा के परिजन उसे गुमला लेकर पहुंचे तो रविवार की छुट्टी होने के कारण वहां पर भी उसका इलाज नहीं हो सका। इसके बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक में बच्ची का उपचार कराया, लेकिन उसकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ।
मामले की जानकारी मिलने के बाद गांव के मुखिया किरण डुंगडुंग और पंचायत समिति के सदस्य हिमांशु कुमार गुप्ता ने बीडीओ प्रधान हांसदाक से मिलकर लापरवाह शिक्षक और डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रा की आंख में चोट आने की यह घटना बीते शनिवार को स्कूल में हुई थी, जिसकी जानकारी सोमवार को सामने आई।