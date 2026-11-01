सॉरी मम्मी... आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया, IIT धनबाद के छात्र की आठवीं मंजिल से गिरकर मौत
आईआईटी धनबाद के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के छात्र की आठवीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। वह मूलरूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तबीयत खराब होने पर वह अपने घर चले गए थे। वहां से 25 अक्तूबर को ही लौटे थे। इसके बाद यह घटना घटी।
आईआईटी धनबाद के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के छात्र माने प्रतीक राजकुमार की हॉस्टल के आठवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि वे हॉस्टल की आठवीं मंजिल से कूद गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह 7:30 बजे की है।
राजकुमार कैंपस में 15 मंजिले एक्वामरीन हॉस्टल में रहते थे। गिरने के बाद सुरक्षाकर्मी तत्काल उन्हें निकट के असर्फी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन धनबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राजकुमार महाराष्ट्र के लातूर जिले के अहमदपुर तालूका के रहनेवाले थे। धनबाद पुलिस और आईआईटी धनबाद प्रबंधन ने हॉस्टल के कमरा को सील कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रबंधन की ओर से परिजनों के कैंपस आने का इंतजार किया जा रहा है।
गेट में मिली थी 10वीं रैंक
छात्रों का कहना है कि राजकुमार पढ़ने में तेज थे। सेमेस्टर परीक्षा में उन्हें अधिक अंक आता था। उन्होंने 2026 गेट में ऑल इंडिया 10वीं रैंक प्राप्त की थी। ऐसे में उन्होंने आत्महत्या क्यों की, इसपर कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी। इसके बाद वह अपने घर गए थे। वहां से 25 अक्तूबर को ही लौटे थे। इसके बाद यह घटना घटी। छात्र माने प्रतीक के पैर में चप्पल था। उनकी मौत के बाद जब पुलिस व संस्थान के मुख्य सुरक्षा अधिकारी राममनोहर उनके कमरे में पहुंचे तो मोबाइल पड़ा हुआ था। मोबाइल के ऊपर में लिखा हुआ था मेरा चैट खेलकर पढ़ लें। जब चैट पढ़ा गया तो वह मराठी में था।
मराठी को हिन्दी में समझने की कोशिश की गई। माने प्रतीक ने अपनी आई (मां) को सॉरी लिखते हुए कहा है कि सॉरी आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। मैं गुनाहगार हूं। बड़ा निर्णय ले रहा हूं। तुमने खूब किया है। पापा सॉरी। बहन प्रतीक्षा माफ करना। मेरे इस कदम के लिए कोई दोषी नहीं है। मोबाइल को जब्त कर उक्त कमरे को सील कर दिया गया है। प्रतीक के पिता राजकुमार मोहनराव माने शिक्षक हैं।
सदमे में पार्टनर, दूसरे कमरे में शिफ्ट
एक्वामरीन हॉस्टल की चौथी मंजिल पर माने प्रतीक राजकुमार रहते थे। उनके साथ फाइनल ईयर का एक और छात्र रहता था। घटना के बाद वह भी सदमे में है। पुलिस के निर्देश पर कमरा सील कर दिया गया है। उस कमरा में रहनेवाले दूसरे छात्र को हॉस्टल के दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया है।
पिछले वर्ष इसी हॉस्टल में एक छात्र हुई थी मौत
इसी हॉस्टल में मार्च 2025 में बीटेक इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के छात्र तन्मय प्रजापति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। संस्थान में इससे पहले फरवरी 2024 में एक प्रोफेसर की पत्नी ने 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। वर्ष 2023 में एक जूनियर टेक्निशियन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
दोपहर तक सभी छात्रों को नहीं थी जानकारी
हॉस्टल की आठवीं मंजिल से छात्र के गिरने व मौत संबंधी मामले की सूचना शनिवार दोपहर तक कैंपस के छात्र-छात्राओं व एक्वामरीन हॉस्टल के अधिकतर छात्रों को नहीं थी। दोपहर के बाद कैंपस में आरडी चौक के पास धीरे-धीरे इस मामले की जानकारी अन्य छात्र-छात्राओं को हुई।
उठ रहे सवाल
● मौत से पहले छात्र माने प्रतीक ने मोबाइल में लिखा है माता-पिता के नाम मैसेज
● मराठी में लिखे अपने मैसेज में प्रतीक ने माता-पिता और बहन से माफी मांगी
● जब माने प्रतीक राजकुमार ने अपने मोबाइल में परिजनों के नाम मैसेज लिखा तो भेजा क्यों नहीं
● माने हॉस्टल के चौथे तल्ले के कमरे में रहते थे, फिर आठवीं मंजिल क्यों गए
● माने प्रतीक काफी मेधावी छात्र थे। गेट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया 10वां रैंक प्राप्त की। ऐसे में तनाव किस चीज को लेकर था
● 25 अक्तूबर को अपने घर से आईआईटी धनबाद कैंपस आने के बाद यहां ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।