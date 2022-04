Jharkhand News: लोहरदगा में रामनवमी मेले में हिंसा और आगजनी, शोभायात्रा पर पथराव, चार लोग घायल

रामनवमी शोभायात्रा में शामिल लोगों पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव कर दिया। इससे वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। उपद्रवियों ने 10 मोटरसाइकिल और एक पिकअप वैन को आग के हवाले

लोहरदगा हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 10 Apr 2022 09:55 PM

