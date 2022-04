नाबालिग से गैंगरेप में तीन दोस्तों को 20-20 साल की सजा, शादी से लौट रही किशोरी को अगवा कर हुई थी वारदात

रांची की पास्को कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में तीन दोस्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शादी से लौटते समय वारदात को अंजाम दिया गया था।

रांची हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Wed, 13 Apr 2022 09:00 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.